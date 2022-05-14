В Индии запретили экспорт пшеницы из-за российско-украинской войны

В Индии ввели запрет на экспорт пшеницы для обеспечения общей продовольственной безопасности страны и поддержки соседних и уязвимых стран.

Страна начала готовиться к дефициту из-за войны в Украине, которую развернула РФ.

Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на текст указа.

Отныне экспорт пшеницы будет разрешен только по поставкам, по которым был выдан безотзывный аккредитив, то есть тот, который невозможно отменить без согласия получателя средств.

— Также экспорт будет осуществляться на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств, — говорится в сообщении.

Индийские чиновники выразили обеспокоенность нынешними темпами экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденцией на ближайшие несколько месяцев из-за российско-украинской войны.

Мировые покупатели рассчитывали на Индию — второго по величине производителя пшеницы в мире – по поставкам после того, как россияне осуществили морскую блокаду в Украине и экспорт оказался невозможным.

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Также решение о запрете экспорта пшеницы было принято после огромных потерь урожая из-за сильной жары в марте.

Как сообщалось, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО), по состоянию на начало мая около 25 млн тонн зерна остаются в Украине. Сейчас зерно невозможно вывезти.

В свою очередь, Украина предлагает создать инструмент для продовольственной безопасности мира, которая оказалась под угрозой из-за развязанной Россией полномасштабной войны.

Напоминаем, российские оккупанты воруют тысячи тонн украинского зерна, а также сельскохозяйственное оборудование украинских фермеров на захваченных ими территориях.

Министерство обороны Украины подсчитало, что россияне украли уже около 400 тыс. тонн зерна.