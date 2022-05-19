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Факты / Мир / Мировые новости

Молдова требует вывода войск РФ из Приднестровья – Санду

Валентина Летяк, редактор ленты
Майя Санду

Чтобы стать действительно нейтральным государством, Молдова постоянно призывает к выводу российских войск с территории Приднестровья.

Присутствие военных РФ в Приднестровском регионе коренным образом нарушает нормы нашего нейтралитета и независимости страны, заявила во время выступления в Европарламенте президент Молдовы Майя Санду.

В то же время, по ее мнению, на сегодняшний день нет непосредственной угрозы втягивания Молдовы в войну России в Украине.

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– Власти Молдовы прилагают все усилия, чтобы сохранить стабильность и мир, выступая за дипломатические пути разрешения конфликта. И мы будем продолжать это делать ради наших граждан на обоих берегах Днестра, которые не хотят войны или дестабилизации. У нас есть видение мирной реинтеграции страны, – подчеркнула Санду.

Президент Молдовы заверила, что поддерживает мирное политическое урегулирование вокруг Приднестровья при полном сохранении суверенитета Молдовы и территориальной целостности.

– Однако недавняя напряженность в Приднестровском регионе усилила опасения по поводу потенциальной дестбилизации ситуации, – добавила лидер Молдовы.

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Источник: Президентура Республики Молдова

Фото: Президентура Республики Молдова

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