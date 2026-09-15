В США состоялась 78 торжественная церемония вручения премии Эмми в прайм-тайм. Телевизионная академия отметила лучшие сериалы, актеров и творческие команды года.

Главным фаворитом вечера стал комедийный проект Бухта вдовы, завоевавший сразу 14 наград.

Эмми 2026: победители телевизионной премии

Новая комедия ужасов от Apple TV Бухта вдовы завоевала 14 трофеев из 19 номинаций, учитывая награды основного шоу Primetime и технической церемонии Creative Arts Awards.

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Сериал признали лучшим комедийным проектом года, а также отметили лучший сценарий, режиссуру и актерские работы.

Исполнитель главной роли Мэтью Рис вошел в историю премии, одержав победу сразу в двух категориях за один год: как лучший комедийный актер в Бухте вдовы и за роль в мини-сериале Зверь во мне.

Медицинская драма от HBO Питт получила 7 наград из 25 номинаций, что стало самым высоким показателем по количеству номинаций в этом году.

Проект второй год подряд получает статуэтку как лучший драматический сериал, а исполнитель главной роли Ноа Уайл получил награду как лучший актер драмы.

Полный список победителей премии Эмми 2026

  • Лучший драматический сериал: Питт
  • Лучший комедийный сериал: Бухта вдовы
  • Лучший мини-сериал или антология: DTF Сент-Луис
  • Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайл (Питт)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Рия Сигорн (Плюрибус)
  • Лучший актер в комедийном сериале: Мэтью Рис (Бухта вдовы)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт (Уловки)
  • Лучший актер в мини-сериале: Мэтью Рис (Зверь во мне)
  • Главная актриса в мини-сериале: Салли Филд (Удивительно странные создания)
  • Актер второго плана в комедийном сериале: Стивен Рут (Бухта вдовы)
  • Актриса второго плана в комедийном сериале: Кейт О’Флинн (Бухта вдовы)
  • Актер второго плана в драматическом сериале: Том Пелфри (Задание)
  • Актриса второго плана в драматическом сериале: Эллисон Дженни (Дипломатка)
  • Лучшая режиссерская работа (комедия): Хиро Мурай (Бухта вдовы)
  • Лучшая режиссерская работа (драма): Саул Мецштайн (Хромые лошади)
  • Лучший сценарий (комедия): Кэти Диппольд (Бухта вдовы)
  • Лучший сценарий (драма): Винс Гиллиган (Плюрибус)
  • Лучшее реалити-шоу: Предатели
  • Лучшая развлекательная программа: Позднее шоу со Стивеном Колбером
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Источник: Variety, AP News, CNN

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