Объявлены победители премии Эмми 2026: триумф Бухты вдовы и успех Питта
- Победители Эмми 2026: какие сериалы и актеры получили главные награды.
- В этом году были установлены исторические рекорды.
В США состоялась 78 торжественная церемония вручения премии Эмми в прайм-тайм. Телевизионная академия отметила лучшие сериалы, актеров и творческие команды года.
Главным фаворитом вечера стал комедийный проект Бухта вдовы, завоевавший сразу 14 наград.
Эмми 2026: победители телевизионной премии
Новая комедия ужасов от Apple TV Бухта вдовы завоевала 14 трофеев из 19 номинаций, учитывая награды основного шоу Primetime и технической церемонии Creative Arts Awards.
Сериал признали лучшим комедийным проектом года, а также отметили лучший сценарий, режиссуру и актерские работы.
Исполнитель главной роли Мэтью Рис вошел в историю премии, одержав победу сразу в двух категориях за один год: как лучший комедийный актер в Бухте вдовы и за роль в мини-сериале Зверь во мне.
Медицинская драма от HBO Питт получила 7 наград из 25 номинаций, что стало самым высоким показателем по количеству номинаций в этом году.
Проект второй год подряд получает статуэтку как лучший драматический сериал, а исполнитель главной роли Ноа Уайл получил награду как лучший актер драмы.
Полный список победителей премии Эмми 2026
- Лучший драматический сериал: Питт
- Лучший комедийный сериал: Бухта вдовы
- Лучший мини-сериал или антология: DTF Сент-Луис
- Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайл (Питт)
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Рия Сигорн (Плюрибус)
- Лучший актер в комедийном сериале: Мэтью Рис (Бухта вдовы)
- Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт (Уловки)
- Лучший актер в мини-сериале: Мэтью Рис (Зверь во мне)
- Главная актриса в мини-сериале: Салли Филд (Удивительно странные создания)
- Актер второго плана в комедийном сериале: Стивен Рут (Бухта вдовы)
- Актриса второго плана в комедийном сериале: Кейт О’Флинн (Бухта вдовы)
- Актер второго плана в драматическом сериале: Том Пелфри (Задание)
- Актриса второго плана в драматическом сериале: Эллисон Дженни (Дипломатка)
- Лучшая режиссерская работа (комедия): Хиро Мурай (Бухта вдовы)
- Лучшая режиссерская работа (драма): Саул Мецштайн (Хромые лошади)
- Лучший сценарий (комедия): Кэти Диппольд (Бухта вдовы)
- Лучший сценарий (драма): Винс Гиллиган (Плюрибус)
- Лучшее реалити-шоу: Предатели
- Лучшая развлекательная программа: Позднее шоу со Стивеном Колбером