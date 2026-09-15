Россия снова атаковала Запорожье беспилотниками, в результате чего повреждена инфраструктура, есть погибший и пострадавшая.

Атака на Запорожье 15 сентября: что известно

Как сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, в результате российского удара поврежден объект инфраструктуры. На месте возник пожар, который уже локализовали спасатели.

В результате атаки РФ погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

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Как сообщает АО Запорожьеоблэнерго, есть погибший и пострадавший среди работников компании.

— Утром 6 вражеских БпЛА атаковали электросети в городе Запорожье. В результате удара оккупационных войск России во время выполнения работ на оборудовании один наш работник погиб, еще одна сотрудница получила серьезные ранения и была госпитализирована. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, — сообщает руководитель компании Андрей Стасевский.

Из-за повреждений часть города временно осталась без электроснабжения. Специалисты работают над восстановлением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 665-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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