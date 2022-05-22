Май, 22 в 16:04

Впервые в истории президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде. Он подчеркнул, что лично сделает все возможное, чтобы Украина стала государством-членом Европейского Союза. Факты ICTV собрали основные тезы из выступления президента Польши.

— Я не успокоюсь, пока Украина не станет полноправным членом ЕС, ведь Украина – это лицо Европы! Защитник большой европейской семьи! Никакие зверства не заставят украинцев опуститься на колени, — убежден Анджей Дуда.

По словам Дуды, даже во время наступления на Киев польский посол остался на своем рабочем месте и никуда не убежал. Некоторые западные политики считают, что Украина должна уступить президенту страны-агрессора Владимира Путину. Однако президент Польши считает, что только Украина вправе сама решать, что ей нужно делать.

Сейчас смотрят

Героическая оборона Мариуполя навсегда останется в истории, убежден он. Анджей Дуда процитировал строки стихотворения украинского писателя Ивана Франко.

– Дух, що тіло рве до бою, – сравнил президент Польши защитников Мариуполя.

Украинские военные – герои не только Украины, но и Польши и Европы. В то же время украинцы — это не беженцы, а гости Польши и других стран. После Бучи, Бородянки и Мариуполя со страной-агрессором Россией не может быть никаких дел, убежден Анджей Дуда.

Президент Польши предложил украинской стороне заключить новый договор о добрососедстве, поскольку между этими странами не должно быть границ.

Польша намерена помочь Украине с восстановлением, но прежде всего Россия должна возместить все нанесенные убытки, считает Дуда. Президент заявил, что никто не может нарушить единство стран: ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении.