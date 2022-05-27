Май, 27 в 19:02

Группа незаметных трейдеров сырья зарабатывает на российской нефти, покупая и транспортируя топливо клиентам, в то время когда их крупные конкуренты уходят с рынка.

Речь идет о малоизвестных торговцах, включая Paramount Energy & Commodities SA и Coral Energy Pte. Они покупают ненужную российскую нефть по значительно заниженной цене.

По словам трейдеров, компании могут заработать на одном грузе $20 млн и больше в зависимости от размера танкера. Это больше чем на $600 тыс. до полномасштабной войны.

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Издание WSJ пишет, что крупные трейдеры не нарушают санкции, введенные Западом против России. В частности, после блокирования ЕС для своих компаний возможности вести бизнес с российской Роснефтью такие крупные компании, как Trafigura Group, Vitol, Glencore PLC и Gunvor Group покинули рынок РФ.

Это открыло выгодные возможности для мелких трейдеров. Но если Запад введет более жесткие санкции против российской нефтяной промышленности или финансисты и судовладельцы исключат компании, занимающиеся российской энергетикой, то и их торговля будет непродолжительной.

По данным Kpler, России нужны трейдеры, чтобы продавать примерно 3,6 млн баррелей нефти, которые она экспортирует морским путем ежедневно.

И все же введенные ранее ограничения по российскому энергетическому сектору уже дают свои плоды. Уже в апреле Азия впервые опередила Европу как самый крупный покупатель российской нефти.

Агентство Bloomberg отмечает, что беспрецедентные объемы российской нефти направляются в Индию и Китай из-за ограничений других стран.

По данным Kpler, на прошлой неделе в дороге и на плавучих хранилищах было от 74 до 79 млн баррелей. Это более чем вдвое превышает объем непосредственно перед февральским вторжением в Украину.