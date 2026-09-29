Дочь актера Брюса Уиллиса – Таллула – показала новую фотографию со знаменитым отцом.

Свежим фото дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поделилась на своей странице в Instagram.

Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом

На фотографии Таллула обнимает Брюса Уиллиса, а актер искренне улыбается, хоть и не смотрит в камеру.

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Фотография позволяет поклонникам увидеть, как сейчас чувствует себя и выглядит актер Брюс Уиллис на фоне неизлечимой болезни.

– Такой милый, – лаконично подписала пост дочь Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис: что известно о состоянии актера

В 2022 году актер завершил карьеру из-за диагностирования афазии — расстройства, влияющего на способность человека общаться.

В феврале 2023 года врачи поставили Брюсу Уиллису уточненный диагноз — лобно-височная деменция.

Это неизлечимое и прогрессивное заболевание, постепенно поражающее когнитивные функции.

С тех пор Брюс Уиллис почти перестал посещать публичные мероприятия.

Об актере заботятся его жена Эмма Хеминг Уиллис, бывшая жена Деми Мур и их дочери, регулярно делящиеся семейными новостями и поддерживающие его.

Недавно Брюс Уиллис даже посетил свадьбу Таллулы. Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж за музыканта Джастина Эйси.

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