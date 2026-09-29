Такой милый: дочь Брюса Уиллиса растрогала сеть редким фото с актером
Дочь актера Брюса Уиллиса – Таллула – показала новую фотографию со знаменитым отцом.
Свежим фото дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поделилась на своей странице в Instagram.
Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом
На фотографии Таллула обнимает Брюса Уиллиса, а актер искренне улыбается, хоть и не смотрит в камеру.
Фотография позволяет поклонникам увидеть, как сейчас чувствует себя и выглядит актер Брюс Уиллис на фоне неизлечимой болезни.
– Такой милый, – лаконично подписала пост дочь Брюса Уиллиса.
Брюс Уиллис: что известно о состоянии актера
В 2022 году актер завершил карьеру из-за диагностирования афазии — расстройства, влияющего на способность человека общаться.
В феврале 2023 года врачи поставили Брюсу Уиллису уточненный диагноз — лобно-височная деменция.
Это неизлечимое и прогрессивное заболевание, постепенно поражающее когнитивные функции.
С тех пор Брюс Уиллис почти перестал посещать публичные мероприятия.
Об актере заботятся его жена Эмма Хеминг Уиллис, бывшая жена Деми Мур и их дочери, регулярно делящиеся семейными новостями и поддерживающие его.
Недавно Брюс Уиллис даже посетил свадьбу Таллулы. Дочь Брюса Уиллиса вышла замуж за музыканта Джастина Эйси.