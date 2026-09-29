Карта боевых действий на 29 сентября 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 213 боевых столкновений.
Российские войска нанесли 86 авиаударов с применением 253 управляемых авиабомб, использовали 9 883 дрона-камикадзе и совершили 2 415 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.
Карта боевых действий на 29 сентября 2026 года
Ситуация в Украине на 29 сентября 2026
Активнее всего враг атаковал на Покровском направлении, где зафиксировано 30 штурмов, и Константиновском — 22 атаки. На Лиманском направлении украинские защитники отразили 11 атак, на Южно-Слобожанском — восемь.
По пять атак россияне совершили на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, четыре – на Северо-Слобожанском и Курском. Также боевые столкновения продолжались в Купянском, Славянском, Краматорском и Александровском направлениях.
На Приднепровском направлении штурмовых действий не было. На Волынском и Полесском признаках формирования наступательных группировок РФ не было выявлено.
В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения российских войск, пять пунктов управления и управления БпЛА, артиллерийскую систему и два логистических объекта противника.
Потери РФ на 29 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 532 500 (+1 440);
- танков — 12 388 (+3);
- боевых бронированных машин — 25 463 (+13);
- артиллерийских систем — 50 498 (+21);
- реактивных систем залпового огня — 2 169 (+4);
- средств противовоздушной обороны — 1 681 (+2);
- самолетов — 443;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 2 780 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 538 702 (+1 474);
- крылатых ракет — 5 118;
- кораблей (катеров) — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 155 031 (+296);
- специальной техники — 4 765 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.