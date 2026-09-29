За прошедшие сутки на фронте произошло 213 боевых столкновений.

Российские войска нанесли 86 авиаударов с применением 253 управляемых авиабомб, использовали 9 883 дрона-камикадзе и совершили 2 415 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Карта боевых действий на 29 сентября 2026 года

Ситуация в Украине на 29 сентября 2026

Активнее всего враг атаковал на Покровском направлении, где зафиксировано 30 штурмов, и Константиновском — 22 атаки. На Лиманском направлении украинские защитники отразили 11 атак, на Южно-Слобожанском — восемь.

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По пять атак россияне совершили на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, четыре – на Северо-Слобожанском и Курском. Также боевые столкновения продолжались в Купянском, Славянском, Краматорском и Александровском направлениях.

На Приднепровском направлении штурмовых действий не было. На Волынском и Полесском признаках формирования наступательных группировок РФ не было выявлено.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения российских войск, пять пунктов управления и управления БпЛА, артиллерийскую систему и два логистических объекта противника.

Потери РФ на 29 сентября 2026 года

личного состава — около 1 532 500 (+1 440);

танков — 12 388 (+3);

боевых бронированных машин — 25 463 (+13);

артиллерийских систем — 50 498 (+21);

реактивных систем залпового огня — 2 169 (+4);

средств противовоздушной обороны — 1 681 (+2);

самолетов — 443;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 2 780 (+6);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 538 702 (+1 474);

крылатых ракет — 5 118;

кораблей (катеров) — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 155 031 (+296);

специальной техники — 4 765 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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