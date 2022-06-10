Военное преступление: в ООН осудили смертный приговор “суда ДНР” против трех иностранцев
Смертные приговоры так называемого суда “ДНР” трем иностранцам, защищавшим Украину, это военное преступление Российской Федерации. Об этом заявила спикер Организации Объединенных Наций по правам человека Равина Шамдасани.
– Подобные процессы против военнопленных являются военным преступлением. В случае применения смертной казни гарантии справедливого суда важнее, — подчеркнула спикер ООН по правам человека.
В ООН считают, что марионеточные власти “ДНР” не соблюдают основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичное слушание, независимость и непредвзятость суда, а также право не быть вынужденным давать показания.
По данным СМИ, троих иностранцев, взятых в плен российскими солдатами в Мариуполе, “суд ДНР” приговорил к смертной казни за наемство и попытку захвата власти в непризнанной республике. Среди них — гражданин Марокко Брагим Саадун, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер.
Киев и Лондон обсудили “приговор” боевиков так называемой ДНР иностранным защитникам, воевавшим в рядах ВСУ. Глава МИД Британии убеждена, что соответствующее решение – это вопиющее нарушение Женевской конвенции.
Элизабет Трасс подчеркнула, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину, столкнувшуюся с варварским вторжением армии президента России Владимира Путина.