Военное преступление: в ООН осудили смертный приговор “суда ДНР” против трех иностранцев

Июнь, 10 в 18:06

Смертные приговоры так называемого суда “ДНР” трем иностранцам, защищавшим Украину, это военное преступление Российской Федерации. Об этом заявила спикер Организации Объединенных Наций по правам человека Равина Шамдасани.

– Подобные процессы против военнопленных являются военным преступлением. В случае применения смертной казни гарантии справедливого суда важнее, — подчеркнула спикер ООН по правам человека.

В ООН считают, что марионеточные власти “ДНР” не соблюдают основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичное слушание, независимость и непредвзятость суда, а также право не быть вынужденным давать показания.

По данным СМИ, троих иностранцев, взятых в плен российскими солдатами в Мариуполе, “суд ДНР” приговорил к смертной казни за наемство и попытку захвата власти в непризнанной республике. Среди них — гражданин Марокко Брагим Саадун, граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер.

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