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Факты / Украина / Общество

Сбежали из-под Киева и называют себя бездомными: российские солдаты утратили боевой дух

Юля Захарченко, редактор ленты
Держприкордонслужба
Фото: Госпогранслужба

Российские солдаты, которые сбежали из Киевской области в восточные регионы Украины, утратили боевой дух, веру в свое руководство, а также начали называть себя бездомными. Оккупанты не могут привыкнуть, что им приходится жить в окопах вместо жилья богатых граждан Украины.

По данным Службы безопасности Украины, об этом стало известно благодаря новому перехвату телефонного разговора оккупантов. В нем российский командир танка, который вместе с подразделением находится в Донецкой области, рассказал своей жене о так называемом боевом духе военных Путина.

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— Уж ни у кого не боевое (настроение. — Ред). Все уже надоело здесь всем, – убежден российский командир.

Оккупант уточнил, что российские солдаты уже долгое время живут в лесу и без условий для “комфортной жизни”.

– Мы живем как бездомные. У меня уже пятый уровень бомжа, — считает командир из Российской Федерации.

В Службе безопасности Украины отметили, что вероятнее всего, армия страны-агрессора предпочитает “воевать” против мирных жителей в их жилье, чтобы комфортно чувствовать себя и удобно грабить чужие вещи. Однако украинские защитники быстро “переселили” захватчиков к комарам и клещам.

В то же время вскоре такие природные условия могут измениться для российских оккупантов до уровня удобрения в украинской земле, считают в Службе безопасности Украины.

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Источник: СБУ
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