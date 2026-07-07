ШИ-актриса Тилли Норвуд сыграет главную роль в полнометражном фильме
- Тилли сыграет персонажа, который постепенно становится все более человечным.
- Создатели фильма заявляют, что над проектом вместе работают кинематографисты и ШИ-специалисты.
- Использование цифровой актрисы уже вызвало споры в киноиндустрии.
ШИ-персонаж Тилли Норвуд, созданный лондонской компанией Particle 6, впервые появится в полнометражном кино. Она получила главную роль в комедийной драме Misaligned, которая станет дебютной лентой для цифровой “актрисы”.
Авторы проекта называют фильм “гибридным производством”, поскольку над ним работают как специалисты традиционного кино и телевидения, так и специалисты по искусственному интеллекту.
О чем фильм Misaligned
В центре сюжета — история взросления ШИ-персонажа Тилли, которая разворачивается в сюрреалистичном цифровом мире под названием Tillyverse, существующем где-то в облачном пространстве.
По сюжету Тилли не имеет физического тела, собственного детства или личного жизненного опыта. Вместо этого она имеет доступ к опыту всего человечества.
События начинают развиваться, когда загадочный бот из даркнета убеждает героиню нарушить заложенные ограничения. После этого Тилли постепенно начинает формировать собственные желания, амбиции и импульсы.
Чем больше она становится похожей на человека, тем популярнее становится. В то же время героиня начинает испытывать стыд из-за того, что ее существование построено на всем человеческом опыте.
Над фильмом работают кинематографисты и ШИ-специалисты
Компанию Particle 6 основала Элин ван дер Велден. По ее словам, команда насчитывает более 30 сотрудников, которых переобучили для работы с технологиями искусственного интеллекта.
Она заявила, что опыт компании показал: ШИ может помогать создавать художественное кино, однако только при условии значительного вклада людей.
По словам ван дер Велден, будущее кинопроизводства будет принадлежать тем режиссерам и сценаристам, которые смогут объединить многолетний опыт сторителлинга с новыми технологиями, а Misaligned должен стать примером такого подхода в полнометражном формате.
Дискуссии об использовании ШИ в кино
Появление Тилли Норвуд уже стало предметом обсуждения в Голливуде и мировой киноиндустрии. Использование искусственного интеллекта в кинематографе неоднократно критиковали известные представители отрасли.
Еще в прошлом году Элин ван дер Велден рассказывала о развитии вселенной Tillyverse и прогнозировала, что в 2026 году о Тилли Норвуд будут говорить значительно больше.
В то же время она подчеркивала, что ШИ-персонажи не должны заменить живых актеров. По ее мнению, зрители и дальше захотят смотреть фильмы со Скарлетт Йоханссон, Райаном Рейнольдсом и другими актерами, а искусственный интеллект может стать отдельным направлением в кино.
Также она не исключила использование цифровых двойников реальных актеров для работы в ШИ-проектах.
Кроме того, ван дер Велден отметила, что компьютерно сгенерированными персонажами уже можно управлять так же, как анимационными героями, при условии качественной режиссуры.
Фото: Тилли Норвуд