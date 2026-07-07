ШИ-персонаж Тилли Норвуд, созданный лондонской компанией Particle 6, впервые появится в полнометражном кино. Она получила главную роль в комедийной драме Misaligned, которая станет дебютной лентой для цифровой “актрисы”.

Авторы проекта называют фильм “гибридным производством”, поскольку над ним работают как специалисты традиционного кино и телевидения, так и специалисты по искусственному интеллекту.

О чем фильм Misaligned

В центре сюжета — история взросления ШИ-персонажа Тилли, которая разворачивается в сюрреалистичном цифровом мире под названием Tillyverse, существующем где-то в облачном пространстве.

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По сюжету Тилли не имеет физического тела, собственного детства или личного жизненного опыта. Вместо этого она имеет доступ к опыту всего человечества.

События начинают развиваться, когда загадочный бот из даркнета убеждает героиню нарушить заложенные ограничения. После этого Тилли постепенно начинает формировать собственные желания, амбиции и импульсы.

Чем больше она становится похожей на человека, тем популярнее становится. В то же время героиня начинает испытывать стыд из-за того, что ее существование построено на всем человеческом опыте.

Над фильмом работают кинематографисты и ШИ-специалисты

Компанию Particle 6 основала Элин ван дер Велден. По ее словам, команда насчитывает более 30 сотрудников, которых переобучили для работы с технологиями искусственного интеллекта.

Она заявила, что опыт компании показал: ШИ может помогать создавать художественное кино, однако только при условии значительного вклада людей.

По словам ван дер Велден, будущее кинопроизводства будет принадлежать тем режиссерам и сценаристам, которые смогут объединить многолетний опыт сторителлинга с новыми технологиями, а Misaligned должен стать примером такого подхода в полнометражном формате.

Дискуссии об использовании ШИ в кино

Появление Тилли Норвуд уже стало предметом обсуждения в Голливуде и мировой киноиндустрии. Использование искусственного интеллекта в кинематографе неоднократно критиковали известные представители отрасли.

Еще в прошлом году Элин ван дер Велден рассказывала о развитии вселенной Tillyverse и прогнозировала, что в 2026 году о Тилли Норвуд будут говорить значительно больше.

В то же время она подчеркивала, что ШИ-персонажи не должны заменить живых актеров. По ее мнению, зрители и дальше захотят смотреть фильмы со Скарлетт Йоханссон, Райаном Рейнольдсом и другими актерами, а искусственный интеллект может стать отдельным направлением в кино.

Также она не исключила использование цифровых двойников реальных актеров для работы в ШИ-проектах.

Кроме того, ван дер Велден отметила, что компьютерно сгенерированными персонажами уже можно управлять так же, как анимационными героями, при условии качественной режиссуры.

Фото: Тилли Норвуд

Источник : The Hollywood Reporter

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