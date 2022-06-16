Россия проигрывает из-за лжи Путина о войне — Foreign Policy

Июнь, 16 в 17:23

Пока российский диктатор Владимир Путин называет войну в Украине “спецоперацией”, пытаясь скрыть от россиян настоящие масштабы конфликта, успехи армии РФ очень сомнительны, пишет издание Foreign Policy в статье Ложь Путина о войне тормозит наступление России.

– Военная стратегия президента России Владимира Путина в Украине все больше ограничивается нежеланием Кремля официально объявлять войну Киеву, как считают американские чиновники, что позволило бы России за счет мобилизации потенциально вывести на поле боя еще тысячи военных, – отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, нежелание Кремля выводить на поле боя больше военных, которые с самого начала полномасштабного вторжения превышали украинские силы в соотношении более трех к одному, сводит на нет преимущества России.

В то же время, тайная мобилизация солдат в России все же проводится. Собеседник в европейских службах безопасности рассказал о провале скрытой кампании в Мурманской области.

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Источник издания в США, информированный о тактике разведки на поле боя, считает в этой ситуации тактику ВСУ выигрышной:

– Они используют очень гибкую тактику. Они медленно уступают территорию, требуя огромную цену за каждый городской квартал. Я настаиваю, что в долгосрочной перспективе россияне проиграли. Если за Северодонецк такие бои, то представляете, что было бы в Киеве?

Неудачи Кремля связаны не только с внутренней политикой, но и с санкциями, считает автор статьи, поскольку переход России к артиллерийской войне на Донбассе вызван истощением запасов современного высокоточного оружия, которое невозможно пополнить.

И здесь у Украины есть преимущества, поскольку поступление западной военной техники, хоть и медленно, но продолжается.

Источник: Foreign Policy