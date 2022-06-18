Нидерланды и Дания поддержали предоставление Украине статуса кандидата. Раньше они колебались
Правительство Нидерландов поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. До сих пор официальный Амстердам колебался и ждал рекомендации Европейской комиссии.
О соответствующем решении после заседания Совета министров сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
— Как кабинет министров мы сказали: мы считаем это (решение о предоставлении статуса кандидата Украине, – Ред.) сбалансированным, мы считаем, что это разумно. Так что давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому, – заявил министр.
По его словам, все страны, желающие присоединиться, должны преодолеть ряд препятствий. В частности, Украине еще предстоит значительно улучшить принципы верховенства права.
А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС “умным компромиссом”.
Также изменила свое решение по одобрению предоставления статуса кандидата Украине и Дания. Об этом в Twitter сообщили главы МИД Украины и Дании.
— Я разговаривал с Еппе Кофодом, заверившим меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой, – написал он в Twitter.
I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022
Кофод отметил, что Дания готова поддержать статус кандидата в ЕС. А также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной относительно реформ.
— Мы должны послать сильнейший сигнал, что Украина принадлежит европейской семье.
Good talk with close friend & colleague @DmytroKuleba tonight
Denmark ready to support Ukraine EU candidacy status
Look forward to continuing cooperation w/ #Ukraine on reforms
We must send strongest possible signal that Ukraine belongs to the European family#dkpol #eudk pic.twitter.com/Qs8URRlmWX
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022
Ранее официальный Копенгаген заявлял, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В Дании видели “раннюю стадию” готовности Украины взять на себя обязательство по членству в ЕС.
В то же время правительство Португалии еще не определилось относительно своей позиции в вопросе предоставления кандидатства Украине. Министр иностранных дел Жоау Гомеш Кравинью заявил, что нужно изучить заключение Еврокомиссии, подготовленное Брюсселем, а затем принять окончательное решение.
Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС. Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.
Официальное решение о статусе для Украины, Молдовы и Грузии должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.
Источник: RTL