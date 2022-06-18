Нидерланды и Дания поддержали предоставление Украине статуса кандидата. Раньше они колебались

Июнь, 17 в 21:18

Правительство Нидерландов поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. До сих пор официальный Амстердам колебался и ждал рекомендации Европейской комиссии.

О соответствующем решении после заседания Совета министров сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

— Как кабинет министров мы сказали: мы считаем это (решение о предоставлении статуса кандидата Украине, – Ред.) сбалансированным, мы считаем, что это разумно. Так что давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому, – заявил министр.

По его словам, все страны, желающие присоединиться, должны преодолеть ряд препятствий. В частности, Украине еще предстоит значительно улучшить принципы верховенства права.

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А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС “умным компромиссом”.

Также изменила свое решение по одобрению предоставления статуса кандидата Украине и Дания. Об этом в Twitter сообщили главы МИД Украины и Дании.

— Я разговаривал с Еппе Кофодом, заверившим меня, что Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен Еппе за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой, – написал он в Twitter.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022

Кофод отметил, что Дания готова поддержать статус кандидата в ЕС. А также выразил надежду на продолжение сотрудничества с Украиной относительно реформ.

— Мы должны послать сильнейший сигнал, что Украина принадлежит европейской семье.

Good talk with close friend & colleague @DmytroKuleba tonight Denmark ready to support Ukraine EU candidacy status Look forward to continuing cooperation w/ #Ukraine on reforms We must send strongest possible signal that Ukraine belongs to the European family#dkpol #eudk pic.twitter.com/Qs8URRlmWX — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 17, 2022

Ранее официальный Копенгаген заявлял, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В Дании видели “раннюю стадию” готовности Украины взять на себя обязательство по членству в ЕС.

В то же время правительство Португалии еще не определилось относительно своей позиции в вопросе предоставления кандидатства Украине. Министр иностранных дел Жоау Гомеш Кравинью заявил, что нужно изучить заключение Еврокомиссии, подготовленное Брюсселем, а затем принять окончательное решение.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС. Еврокомиссия заявила, что Украина в целом продвинулась в достижении стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств.

Официальное решение о статусе для Украины, Молдовы и Грузии должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

Источник: RTL