Нидерланды и Дания поддержали предоставление Украине статуса кандидата. Раньше они колебались

Правительство Нидерландов поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. До сих пор официальный Амстердам колебался и ждал рекомендации Европейской комиссии.

О соответствующем решении после заседания Совета министров сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

По его словам, все страны, желающие присоединиться, должны преодолеть ряд препятствий. В частности, Украине еще предстоит значительно улучшить принципы верховенства права.

А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС “умным компромиссом”.

Также изменила свое решение по одобрению предоставления статуса кандидата Украине и Дания. Об этом в Twitter сообщили главы МИД Украины и Дании.

I spoke with @JeppeKofod who assured me that Denmark supports granting Ukraine EU candidate status. Grateful to Jeppe for support. I told him that this decision inspires every Ukrainian, including those currently at the frontline.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 17, 2022