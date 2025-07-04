Зарубежный тур Ирины Федишин едва не закончился в отделении полиции. Мужу певицы пригрозили арестом прямо в аэропорту Дублина.

Инцидент, о котором сейчас Ирина рассказывает со смехом, тогда заставил сильно поволноваться. Он произошел, когда ее семья возвращалась в Украину.

По словам Федишин, сначала они ошиблись с датой вылета – приехали в аэропорт на день раньше. На следующий день – перепутали выходы на посадку.

– Приходим, а там уже все пусто, людей нет. Мы подумали, что наш самолет уже улетел, что мы опоздали. Бегали в панике, что-то там нажимали, что где видели. И муж нажал какую-то красную кнопку. Заработала сигнализация, сирена на весь аэропорт. Но тем не менее двери открылись, и мы с теми сумками к нашему самолету. Боже, за нами охрана! Говорят: “Вы куда, нельзя, вернитесь”, – вспомнила звезда.

После этого семью остановили охранники и вызвали полицию. Им объяснили, что нажимать тревожные кнопки в запретной зоне – серьезное нарушение, за которое предусмотрено наказание. Поэтому Виталий прибегнул к хитрости, сказав, что кнопку нажал младший сын. К слову, это возмутило мальчика.

– Олежик говорит: “Папа, ну это нормально, вы нажали, а говорите, что это я”. Он ему: “Олежик, стой тихо, потому что тебе ничего не будет, а папу посадят в полицию”, – рассказала Федишин.

В конце концов правоохранители проверили документы, выяснили, что семья просто перепутала зону ожидания и позволили вовремя сесть на самолет. Напоследок полицейский подошел к Олегу и попросил его больше так не делать.

Сыновья Ирины Федишин нередко сопровождают ее в турах и вообще помогают с организацией концертов. Часть средств, заработанных на выступлениях, певица направляет на помощь ВСУ. Например, после рождественских гастролей по 25 городам США, Канады и Европы, Федишин приобрела 100 автомобилей для армии.

Источник : ЖВЛ

