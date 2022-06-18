В Польше заявили о готовности взять на себя ПВО над западной Украиной
Если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности приграничные районы Польши с Украиной, Варшава может закрыть небо над западной Украиной.
Об этом в интервью изданию Onet сказал экс-руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей.
По его словам, НАТО должно прикрыть военную технику, предоставляемую Западом. Сейчас, как отметил он, россияне пытаются уничтожить такие запасы ракетами большой дальности.
– Это недопустимо. Российские ракеты большой дальности, запущенные с Черного моря или с помощью стратегической авиации, летящие к границам НАТО, должны быть сбиты на расстоянии от этой границы, — считает генерал Козей.
Однако такой шаг может привести к эскалации всего конфликта.
– У нас есть аргументы, чтобы обеспечить превентивное страхование и сообщить об этом России. Если она не перестанет атаковать нашу границу ракетами большой дальности, то с дня на день мы введем противоракетную защиту над Западной Украиной, — заявил он.
Генерал добавил, что Россия уже проиграла войну на политическом и стратегическом уровне, но сценарий нападения все еще возможен как для Украины, так и стран Балтии, Польши и всего Запада.
По его словам, “если Путин увидит, что его доктрина эскалации эффективна, через несколько лет может продвинуться дальше, например, к Сувалкскому коридору”.
Сувалкский коридор — это территория вокруг Сувалок, Августова и Сейн, которая одновременно соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО. По мнению американских военных, этот регион является одним из наиболее горячих точек в Европе.
Источник: Onet