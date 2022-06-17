Июнь, 17 в 16:37

По состоянию на 17 июня в акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам находятся два военных корабля РФ с 16 крылатыми ракетами типа Калибр.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

– По состоянию на сегодняшний день в готовности к возможному применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два российских военных корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа Калибр. Как сообщает наша разведка, возможный суммарный ракетный залп может составить до 16 ракет, — отметил Мотузяник.

Он уточнил, что страна-агрессор РФ продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

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Кроме того, корабли Черноморского флота РФ пытаются оказывать огневую поддержку российским оккупантам на территории Украины.

– По-прежнему военные корабли Черноморского флота РФ, которые находятся в акваториях Азовского и Черного морей, продолжают изолировать район ведения боевых действий и ведут разведку. Кроме того, пытаются оказывать огневую поддержку российским войскам, действующим на Приморском направлении, – рассказал спикер Минобороны.

Мотузяник также охарактеризовал удар по российскому буксиру Василий Бех как блестящую тактическую операцию Вооруженных сил Украины. В то же время, он отказался раскрывать ее детали.

Как известно, российский буксир Василий Бех с зенитно-ракетным комплексом ТОР на борту вез военных и оружие на временно оккупированный РФ остров Змеиный, однако до своей цели не доплыл. Военно-морские силы ВСУ поразили судно ракетами в акватории Черного моря.

Источник: Media Center Ukraine