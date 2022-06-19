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Медведев – клоун: глава Мюнхенской конференции об угрозах экс-президента РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Медведев – клоун: глава Мюнхенской конференции об угрозах экс-президента РФ
Фото: Depositphotos

Немецкий дипломат и новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном.

— Медведев сегодня — клоун, извините, что я должен произнести это вслух, — сказал Хойсген на международном симпозиуме в Кили Хойсген.

Экс-президент России Медведев после полномасштабного вторжения России в Украину начал вести канал в Telegram, где отметился резкими заявлениями не только в адрес Украины.

В частности, российский политик называл “ублюдками” некоторых оппонентов, “желающих России смерти”. Он заявлял, что пока жив, “будет делать все, чтобы враги России исчезли”.

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15 июня, например, он заявил, что через два года “Украина не будет существовать”. На это отреагировали в офисе президента Украины. Михаил Подоляк назвал Медведева “маленьким человеком с большими комплексами”.

По словам Подоляка, единственная возможность этого политика привлечь к себе внимание и самоутвердиться – это “брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру”. Он добавил, что “Украина была, есть и будет. Где будет Дмитрий Медведев через два года – вопрос”.

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Источник: Bild
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