Медведев – клоун: глава Мюнхенской конференции об угрозах экс-президента РФ

Немецкий дипломат и новый глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал бывшего президента России Дмитрия Медведева клоуном.

Экс-президент России Медведев после полномасштабного вторжения России в Украину начал вести канал в Telegram, где отметился резкими заявлениями не только в адрес Украины.

В частности, российский политик называл “ублюдками” некоторых оппонентов, “желающих России смерти”. Он заявлял, что пока жив, “будет делать все, чтобы враги России исчезли”.

15 июня, например, он заявил, что через два года “Украина не будет существовать”. На это отреагировали в офисе президента Украины. Михаил Подоляк назвал Медведева “маленьким человеком с большими комплексами”.

If imperialism had a face, it would be #Medvedev. A small man with huge insecurities, who sprinkles poison towards Ukraine or threatens the world as the only way to assert oneself. was, is and will be. The question is where would Dmitry Medvedev be in two years.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022