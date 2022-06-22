В Беларуси объявили “мобилизационные учения” на границе с Украиной до 1 июля

Июнь, 22 в 13:35

Министерство обороны Беларуси объявили о “мобилизационных учениях” в Гомельской области, граничащей с Украиной. Как сообщает провластное белорусское информагентство Белта, они продлятся с 22 июня по 1 июля.

— Учения ежегодные, в прошлом году аналогические провели с военными комиссариатами Могилевской области. Цель – проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по назначению, – говорится в сообщении.

Белорусские военные привлекут на собрание военнообязанных запаса. Комиссариаты хотят отработать вопросы оповещения и отправки граждан в воинские части.

В этих учениях планируется использовать силы специальных операций вооруженных сил Беларуси.

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Ранее стало известно, что ВС Беларуси продлили свои военные учения не менее чем до 16 июня.

Накануне советник главы МВД Ростислав Смирнов оценил возможность нападения Беларуси на Украину. По его словам, сейчас это маловероятно, на что указывает несколько факторов.

По его словам, у белорусских вооруженных сил нет никакой мотивации, а у белорусской армии нет контрактников. Еще одним фактором, предотвращающим наступление на Украину, является вооружение, которого в Беларуси нет, считает советник главы МВД.

Источник: Белта