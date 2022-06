Литовский телеведущий рассказал, на что пошли средства, собранные на Bayraktar для Украины

Литовский телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас рассказал, на что потратил деньги, а именно почти €6 млн, собранных на беспилотник Bayraktar для Украины.

Ранее на эту сумму он должен был купить для Украины беспилотник Bayraktar TB2, но производитель решил бесплатно передать его Литве.

Тапинас на своей странице в Twitter рассказал, на что были потрачены деньги, и отметил, что еще остается почти €1,5 млн.

Where did Bayraktar money go:

Raised:: 5 971 842 euro

— Bombs for Bayraktar: 1,5 mln

— 110 antidrone guns: 1,5 mln

— Medical supplies to Cherkasy: 343 440

— Recon drones Magylas: 660K

— Data center for drones: 440K

— Drones for SeveroDonetsk: 50K

Remains: 1 478 402 e

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 27, 2022