В НАТО разочарованы позицией Китая относительно российского вторжения в Украину

Июнь, 28 в 18:15

В Североатлантическом альянсе “разочарованы” позицией Китая относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в кулуарах на саммите в Мадриде, сказал, что не видит Китай противником, но обеспокоен все более тесными связями Пекина с Москвой.

— Мы не рассматриваем Китай как противника, но мы разочарованы тем, что Китай не смог осудить вторжение России в Украину, что Китай распространяет много фальшивых нарративов о НАТО, Западе, а также то, что Китай и Россия сейчас ближе, чем когда-либо, — сказал генсек.

Столтенберг напомнил, что весной, после начала полномасштабного российского вторжения, Китай “впервые жестко высказался против НАТО и против расширения НАТО” в совместном заявлении Си и Путина.

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Однако он подчеркнул, что разногласия с Китаем, в частности, по нападению РФ на Украину, не должны быть основанием для изменения позиции Альянса.

— Мы не можем прекратить поддержку Украины только потому, что не весь мир нас поддерживает. И мы не “проснулись” в 2022 году по вопросу поддержки Украины, — заявил он.

Саммит НАТО в Мадриде продлится до 30 июня. Рассмотрят современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Североатлантического альянса и примут новую стратегическую концепцию.