Июнь, 29 в 7:26

В распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины появилась информация о плане сбора военнообязанных в Гомельской области Беларуси.

Согласно данным украинской стороны, до 16 июля белорусы будут отрабатывать формирование отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проводить боевое слаживание, а также заниматься вопросами организации охраны и обороны объектов.

По состоянию на 29 июня на Волынском и Полесском направлениях продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь.

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– Угроза авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси по украинским объектам не уменьшается, – констатируют в Генштабе ВСУ.

О старте военного сбора с военнообязанными в Жлобинском районе Гомельской области Беларуси сообщили 28 июня.

Украинская сторона не исключает, что подразделения Вооруженных сил РБ могут предпринимать демонстративные и провокационные действия в приграничных с Украиной районах, а также вести разведку, чтобы уточнить позиции и характер деятельности ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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