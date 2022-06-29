Будут формировать стрелковые батальоны – Генштаб о планах военных сборов в Беларуси
В распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины появилась информация о плане сбора военнообязанных в Гомельской области Беларуси.
Согласно данным украинской стороны, до 16 июля белорусы будут отрабатывать формирование отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проводить боевое слаживание, а также заниматься вопросами организации охраны и обороны объектов.
По состоянию на 29 июня на Волынском и Полесском направлениях продолжается проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь.
– Угроза авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси по украинским объектам не уменьшается, – констатируют в Генштабе ВСУ.
О старте военного сбора с военнообязанными в Жлобинском районе Гомельской области Беларуси сообщили 28 июня.
Украинская сторона не исключает, что подразделения Вооруженных сил РБ могут предпринимать демонстративные и провокационные действия в приграничных с Украиной районах, а также вести разведку, чтобы уточнить позиции и характер деятельности ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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