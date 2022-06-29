Усиленный обстрел украинских городов и призыв СБ ООН к РФ вывести войска из Украины: что происходит на 126-й день войны (онлайн)
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область и Харьков;
Турция согласилась не блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО;
Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на окончании проходившего в Германии саммита G7, назвал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге военным преступлением;
Россияне без успеха пытаются прорваться в Славянск и захватить шоссе Бахмут-Лисичанск, сообщает Генштаб ВСУ;
Днем российские войска попали в городской стадион Николаева и объект военной инфраструктуры.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация с 24 февраля по 28 июня выпустила по Украине 2811 ракет.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
— По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам, — уже 2811. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей, — подчеркнул глава государства.
Источник: Офис президента
Шесть стран-членов Совбеза ООН призвали вывести российские войска с территории Украины.
Совместное заявление было опубликовано на сайте постоянного представительства США при ООН после срочного заседания Совбеза после ракетного удара по гражданскому населению в Кременчуге.
— Мы, члены Совета Безопасности, а именно Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты и Албания, к которым присоединилась Украина, вновь заявляем о нашей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы решительно осуждаем активизацию российских ракетных ударов по территории Украины, направленных на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, в период 25-27 июня 2022 года, — говорится в сообщении.
Страны-подписанты “самым решительным образом” осудили убийство гражданских лиц в результате последних ракетных ударов по городам Украины, в частности, удара по многолюдному торговому центру в Кременчуге.
— Этот удар был вопиющей атакой на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом, — говорится в заявлении.
Они также выразили глубокую озабоченность большим количеством жертв среди гражданского населения и ухудшением гуманитарной ситуации в связи с продолжающейся военной агрессией РФ против Украины.
Страны также осудили все нарушения международного гуманитарного права и вновь призвали стороны в вооруженном конфликте строго соблюдать Женевскую конвенцию 1949 года и Дополнительный протокол I к ней 1977 года, в зависимости от обстоятельств.
— Мы подчеркиваем необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования, привлечения к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право, и привлечения к суду лиц, совершивших военные преступления. В этой связи мы полностью поддерживаем проводимое расследование МУС, Генеральной прокуратуры Украины и других международных расследований. Мы призываем все государства в полной мере сотрудничать с усилиями по обеспечению ответственности, — говорится в заявлении.
Шесть стран-членов СБ ООН потребовали “немедленного прекращения военных действий Российской Федерации против Украины, всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также полного и немедленного вывода российских сил и военной техники из международно признанных границ и территориальных вод Украины”.
Они также напомнили об обязательстве всех государств-членов в соответствии с уставом ООН и международным правом разрешать свои международные споры мирными средствами.
Источник: US mission to the UN