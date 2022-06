02:58 -

Шесть стран-членов Совбеза ООН призвали вывести российские войска с территории Украины.

Совместное заявление было опубликовано на сайте постоянного представительства США при ООН после срочного заседания Совбеза после ракетного удара по гражданскому населению в Кременчуге.

— Мы, члены Совета Безопасности, а именно Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты и Албания, к которым присоединилась Украина, вновь заявляем о нашей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы решительно осуждаем активизацию российских ракетных ударов по территории Украины, направленных на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, в период 25-27 июня 2022 года, — говорится в сообщении.

Страны-подписанты “самым решительным образом” осудили убийство гражданских лиц в результате последних ракетных ударов по городам Украины, в частности, удара по многолюдному торговому центру в Кременчуге.

— Этот удар был вопиющей атакой на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом, — говорится в заявлении.

Они также выразили глубокую озабоченность большим количеством жертв среди гражданского населения и ухудшением гуманитарной ситуации в связи с продолжающейся военной агрессией РФ против Украины.

Страны также осудили все нарушения международного гуманитарного права и вновь призвали стороны в вооруженном конфликте строго соблюдать Женевскую конвенцию 1949 года и Дополнительный протокол I к ней 1977 года, в зависимости от обстоятельств.

— Мы подчеркиваем необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования, привлечения к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право, и привлечения к суду лиц, совершивших военные преступления. В этой связи мы полностью поддерживаем проводимое расследование МУС, Генеральной прокуратуры Украины и других международных расследований. Мы призываем все государства в полной мере сотрудничать с усилиями по обеспечению ответственности, — говорится в заявлении.

Шесть стран-членов СБ ООН потребовали “немедленного прекращения военных действий Российской Федерации против Украины, всех нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также полного и немедленного вывода российских сил и военной техники из международно признанных границ и территориальных вод Украины”.

Они также напомнили об обязательстве всех государств-членов в соответствии с уставом ООН и международным правом разрешать свои международные споры мирными средствами.

Источник: US mission to the UN