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Силы НАТО в Европе возглавил генерал ВС США, специализирующийся на России

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Крістофер Каволі
Фото: Getty Images

Генерал армии Соединенных Штатов Кристофер Каволи возглавил Объединенные силы НАТО в Европе.

Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

— Для меня честь быть в ваших рядах последние 4,5 года, и я благодарен, что буду иметь возможность продолжать это делать. Вместе мы будем двигаться в светлое будущее, – сказал Каволи.

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Церемония назначения прошла 1 июля. На ней присутствовали председатель Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Что известно о Кристофере Каволи?

Каволи родился в Западной Германии, окончил Принстонский университет США с дипломом биолога и с 1987 года служил в рядах ВС США.

Он участвовал в войне в Афганистане и командовал бригадой 1-й бронетанковой дивизии, 7-го армейского объединенного многонационального учебного командования и 25-й пехотной дивизии.

Генерал также имеет опыт в разработке политики в отношении России в штабе ВС США и научной деятельности в Национальном институте обороны. Каволи свободно владеет французским, итальянским и русским, а также является специалистом по вопросам Евразии.

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