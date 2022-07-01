Силы НАТО в Европе возглавил генерал ВС США, специализирующийся на России

Июль, 01 в 20:12

Генерал армии Соединенных Штатов Кристофер Каволи возглавил Объединенные силы НАТО в Европе.

Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

— Для меня честь быть в ваших рядах последние 4,5 года, и я благодарен, что буду иметь возможность продолжать это делать. Вместе мы будем двигаться в светлое будущее, – сказал Каволи.

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“It has been my privilege to stand in your ranks for the last 4.5 years, and I am thankful that I will have the opportunity to continue to do so. Together we will move into a bright future.” — Gen. Christopher G. Cavoli, @US_EUCOM commander#StrongerTogether #StrongEurope pic.twitter.com/kHzqPtl0zg — U.S. European Command (@US_EUCOM) July 1, 2022

Церемония назначения прошла 1 июля. На ней присутствовали председатель Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Что известно о Кристофере Каволи?

Каволи родился в Западной Германии, окончил Принстонский университет США с дипломом биолога и с 1987 года служил в рядах ВС США.

Он участвовал в войне в Афганистане и командовал бригадой 1-й бронетанковой дивизии, 7-го армейского объединенного многонационального учебного командования и 25-й пехотной дивизии.

Генерал также имеет опыт в разработке политики в отношении России в штабе ВС США и научной деятельности в Национальном институте обороны. Каволи свободно владеет французским, итальянским и русским, а также является специалистом по вопросам Евразии.