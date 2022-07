Силы НАТО в Европе возглавил генерал ВС США, специализирующийся на России

Генерал армии Соединенных Штатов Кристофер Каволи возглавил Объединенные силы НАТО в Европе.

Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

— Для меня честь быть в ваших рядах последние 4,5 года, и я благодарен, что буду иметь возможность продолжать это делать. Вместе мы будем двигаться в светлое будущее, – сказал Каволи.

“It has been my privilege to stand in your ranks for the last 4.5 years, and I am thankful that I will have the opportunity to continue to do so. Together we will move into a bright future.” — Gen. Christopher G. Cavoli, @US_EUCOM commander#StrongerTogether #StrongEurope pic.twitter.com/kHzqPtl0zg

