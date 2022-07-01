Июль, 01 в 18:12

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что в Европе вне границ Украины возможна война.

Об этом он заявил телеканалу CNN.

Так, на вопрос корреспондента CNN Джима Скиутто министр иностранных дел ответил утвердительно, подчеркнув, что именно поэтому Финляндия поддерживает Украину.

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— Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину, — сказал Хаависто.

На вопрос, может ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал:

Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоте. Они очень сплочены.

Хаависто добавил, что украинцам очень нужна поддержка.

Напомним, на саммите НАТО в Мадриде Швеция и Финляндия, которая десятилетиями сохраняла нейтралитет, получили официальное приглашение вступить в Альянс.