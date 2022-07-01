Еврокомиссия отменила пошлины и НДС на гуманитарную помощь для Украины

Июль, 01 в 17:34

Еврокомиссия отменила таможенные пошлины и НДС на все товары, импортируемые в Евросоюз из третьих стран и предназначенные для оказания чрезвычайной помощи пострадавшим от войны гражданам Украины. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

— Сегодня Еврокомиссия приняла решение, позволяющее государствам-членам временно отказаться от уплаты пошлины и НДС на импорт из третьих стран продуктов питания, одеял, палаток, электрогенераторов и другого оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения пострадавших от войны украинцев, — говорится в сообщении.

Данная мера будет применяться задним числом с 24 февраля 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 года.

В результате полномасштабного вторжения России в Украину более 14 млн человек, или около 30% населения Украины, оказались в положении вынужденно перемещенных лиц.

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Более 6,2 млн украинцев попали в ЕС, а почти 8 млн были вынуждены покинуть свои дома, но остались в Украине.

Эти обстоятельства оказывают давление на государства-члены, которые продолжают оказывать гуманитарную помощь большому количеству людей, кто бежит от войны, а также поддерживать внутренне перемещенных украинцев для предотвращения голода и болезней.

— Война (России, – Ред.) против Украины повлекла за собой неслыханные страдания, но также продемонстрировала глубину европейской солидарности. Эта мера поможет странам-членам оказывать помощь украинцам, находящимся в ЕС или в своей стране, путем упрощения доставки предметов жизнеобеспечения. Это абсолютно правильные действия, – сказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Как говорится в разъяснении Еврокомиссии, таможенные пошлины и НДС не будут собираться с товаров, импортируемых в страны ЕС с участием государственных учреждений, включая больницы и местные органы власти, или благотворительными или гуманитарными организациями, действующими по разрешению национальных органов власти.