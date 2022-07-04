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Факты / Мир / Мировые новости

Это постоянный процесс: Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны, однако они будут отличаться от предоставленных для стран-членов НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, сейчас ведутся переговоры.

– Мы обсуждаем с союзниками вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это постоянный процесс. Понятно, что это не будет то же самое, если бы страна была членом НАТО, – подчеркнул канцлер Германии.

Мировые лидеры критиковали канцлера ФРГ Шольца из-за его нерешительности в вопросе поставок помощи Украине. По его словам, Шольц не хочет стать одним из политиков, которые дают обещания чуть ли не еженедельно, а затем не могут выполнить более 90% из сказанного.

Его обвиняли в недостаточном переживании людям, которые боролись с постоянным увеличением инфляции. Шольц заверил, что обеспокоен этим вопросом, но правительству Германии необходимо оценить влияние последнего пакета помощи в несколько миллиардов евро, перед рассмотрением нового. Канцлер Германии считает, что будущий год будет сложным.

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Источник: Голос Америки
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