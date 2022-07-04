Bayraktar для Украины от литовцев уже в Литве – его передадут вскоре

Июль, 04 в 17:02

Боевой беспилотный Bayraktar, на который литовцы всей страной собрали более €5 млн, уже в Литве. В Украину его передадут в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в Twitter.

— Bayraktar Vanagas (на литовском — Ястреб, — Ред.) со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве. 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину, — написал Анушаускас.

The Bayraktar “Vanagas” with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine! Сейчас смотрят — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022

25 мая литовский журналист Андрюс Тапинас начал кампанию по сбору средств на Bayraktar Украине.

Он заявил, что получил согласие на потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

Уже на второй день удалось собрать более €3 млн. Сбор удалось закрыть за три дня. После этого турецкая компания-производитель заявила, что тронута солидарностью литовцев и потому решила подарить беспилотник, а собранные средства можно будет направить на другие нужды Украины.