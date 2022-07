Bayraktar для Украины от литовцев уже в Литве – его передадут вскоре

Боевой беспилотный Bayraktar, на который литовцы всей страной собрали более €5 млн, уже в Литве. В Украину его передадут в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в Twitter.

The Bayraktar “Vanagas” with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine!

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) July 4, 2022