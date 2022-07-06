Июль, 06 в 1:35

Сразу несколько министров Великобритании подали в отставку во вторник, 5 июля.

Как пишет BBC, речь о министре здравоохранения Саджиде Джавиде и министре финансов Риши Сунаке.

Экс-министр здравоохранения отметил, что “потерял веру” в премьер-министра Бориса Джонсона.

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При этом Риши Сунак отметил, сказал, что британцы ожидают, что “правительство будет работать правильно, компетентно и серьезно”.

— Я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку, — сообщил бывший министр финансов Британии.

BBC отмечает, что это произошло после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за назначение в свое правительство члена парламента от партии Тори, который столкнулся с обвинениями в нарушениях сексуального характера. Речь идет о Крисе Пинчере, которого ранее уличили в том, что на вечеринке в закрытом клубе консерваторов он приставал к мужчинам в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме министров, в отставку подали заместитель председателя правящей Консервативной партии по делам молодежи Бим Афолами, торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон и три парламентских секретаря министров Соединенного Королевства.

При этом BBC углядело, что многие члены Кабинета министров выразили поддержку премьеру Джонсону.

В то же время, лидер оппозиционной Лейбористской партии в парламенте Кейр Стармер заявил, что “ясно, что правительство разваливается”

В отставку премьер-министра призвал уйти лидер Партии либеральных демократов Эд Дейви.

Позднее на должности ушедших министров были призначены Стивен Барклай — на пост министра здравоохранения (ранее возглавлял аппарат премьер-министра), а Министерство финансов возглавил экс-министр образования Надим Захави.

Кроме этого скандала, вокруг Джонсона был и другой повод для критики: в апреле он стал первым в истории главой правительства, уличённым в нарушении закона во время пребывания в должности. Его оштрафовали за участие в вечеринке во время всеобщего карантина, объявленного из-за пандемии Covid-19 его же Кабинетом министров.

В начале июня члены Палаты общин (нижняя палата парламента) от Консервативной партии провела голосование за продолжение работы Бориса Джонсона в должности лидера партии и британского премьера. По итогам голосования Джонсон смог сохранить пост.