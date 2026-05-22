Кто может получить карту киевлянина и как это сделать
Карта киевлянина – это многофункциональная карта, которая дает возможность персонифицировать жителя города Киева и предоставляет определенные льготы. Данное платежное средство сочетает в себе различные услуги, например, банковские и транспортные.
Карточка киевлянина является совместным проектом Киевского городского совета и Ощадбанка. Создана эта платежная система для повышения социальной защиты населения, для механизмов предоставления льгот и удобных современных сервисов для всех жителей столицы.
Что это за карта и какие скидки можно получить
Человек, который имеет Карточку киевлянина, может пользоваться льготами и скидками, например, дешевле ездить в общественном транспорте.
Карточку киевлянина можно пополнять как электронный билет и платить с нее в метро и наземном транспорте.
Пополнить карту можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay.
С картой можно получить скидки в Киевском метрополитене и КП Киевпастранс.
Также, с помощью карты льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом, а не льготники могут использовать карточку в качестве проездного.
Также установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения театров и музеев.
Карточка киевлянина предоставляет определенные скидки и за оплату коммунальных услуг. Можно без комиссии платить за услуги ЖКХ.
Что касается скидок в магазинах, то их список время от времени меняется, поэтому это необходимо выяснять на момент открытия УК.
Кто может получить карточку киевлянина
Получить ее могут все жители Киева, в частности:
- все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);
- курсанты высших военных заведений города Киева, те, кто получают полное общее среднее, профессиональное и высшее образование в образовательных учреждениях столицы всех уровней аккредитации;
- люди, которые официально трудоустроены на киевских предприятиях и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые зарегистрированы в городе Киеве;
- люди, которые взяты на учет как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в городе Киеве;
люди, которые имеют право на льготы, доплаты и другие виды помощи согласно законодательству.
Оформить карточку киевлянина могут и пенсионеры. Каждый случай рассматривается индивидуально. Чтобы узнать полный перечень лиц, которые могут получить карту, стоит обратиться в контакт-центр или в ближайшее отделение Ощадбанка.
Оформление карты киевлянина происходит бесплатно.
- Для людей, не имеющих льгот, обслуживание карты киевлянина составляет – 100 гривен в год.
- Для клиентов, владельцев зарплатной карты, при условии зачисления на карту заработной платы – обслуживание бесплатное.
- Для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве, обслуживание карты также бесплатное.
Оформить карту можно лично в любом отделении Сбербанка. С собой необходимо иметь:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие право на получение карты (студенческий билет, справку с места работы);
- справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- удостоверение пенсионера, если карта оформляется для человека из этой категории;
- цветное фото 3х4 (при необходимости).
Чтобы получить социальную карту, люди, которые имеют льготы, должны приложить документы, подтверждающие это.
Кто имеет право на льготы и какие документы нужны
- ветераны войны — удостоверение ветерана или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
- инвалид войны І-III группы — удостоверение;
- ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС — удостоверение личности, пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы;
- дети войны — пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
- ветераны труда — пенсионное удостоверение;
- пенсионеры, люди с инвалидностью — пенсионное и справку об инвалидности;
- реабилитированные жертвы советского режима и нацистских преследований;
- ветераны военной службы и органов внутренних дел — соответствующее удостоверение;
- многодетные родители — удостоверение родителей многодетной семьи или список многодетных семей, выданный районным структурным подразделением по делам семьи, молодежи и спорта;
- лица, не имеющие права на пенсию — удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь, или справка о пребывании на учете и получении указанного вида помощи;
- неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию;
- неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, и получающим компенсационную выплату — справка о получении компенсационной выплаты;
- участники боевых действий — соответствующее удостоверение.