Карта киевлянина – это многофункциональная карта, которая дает возможность персонифицировать жителя города Киева и предоставляет определенные льготы. Данное платежное средство сочетает в себе различные услуги, например, банковские и транспортные.

Карточка киевлянина является совместным проектом Киевского городского совета и Ощадбанка. Создана эта платежная система для повышения социальной защиты населения, для механизмов предоставления льгот и удобных современных сервисов для всех жителей столицы.

Что это за карта и какие скидки можно получить

Человек, который имеет Карточку киевлянина, может пользоваться льготами и скидками, например, дешевле ездить в общественном транспорте.

Карточку киевлянина можно пополнять как электронный билет и платить с нее в метро и наземном транспорте.

Пополнить карту можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay.

С картой можно получить скидки в Киевском метрополитене и КП Киевпастранс.

Также, с помощью карты льготные категории населения могут воспользоваться бесплатным проездом, а не льготники могут использовать карточку в качестве проездного.

Также установлены специальные цены или определены дни бесплатного посещения театров и музеев.

Карточка киевлянина предоставляет определенные скидки и за оплату коммунальных услуг. Можно без комиссии платить за услуги ЖКХ.

Что касается скидок в магазинах, то их список время от времени меняется, поэтому это необходимо выяснять на момент открытия УК.

Кто может получить карточку киевлянина

Получить ее могут все жители Киева, в частности:

  • все, кто имеет киевскую регистрацию (прописку);
  • курсанты высших военных заведений города Киева, те, кто получают полное общее среднее, профессиональное и высшее образование в образовательных учреждениях столицы всех уровней аккредитации;
  • люди, которые официально трудоустроены на киевских предприятиях и физические лица-предприниматели (ФЛП), которые зарегистрированы в городе Киеве;
  • люди, которые взяты на учет как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) в городе Киеве;
    люди, которые имеют право на льготы, доплаты и другие виды помощи согласно законодательству.

Оформить карточку киевлянина могут и пенсионеры. Каждый случай рассматривается индивидуально. Чтобы узнать полный перечень лиц, которые могут получить карту, стоит обратиться в контакт-центр или в ближайшее отделение Ощадбанка.

Оформление карты киевлянина происходит бесплатно.

  • Для людей, не имеющих льгот, обслуживание карты киевлянина составляет – 100 гривен в год.
  • Для клиентов, владельцев зарплатной карты, при условии зачисления на карту заработной платы – обслуживание бесплатное.
  • Для льготных категорий населения, зарегистрированных в Киеве, обслуживание карты также бесплатное.

Оформить карту можно лично в любом отделении Сбербанка. С собой необходимо иметь:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие право на получение карты (студенческий билет, справку с места работы);
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • удостоверение пенсионера, если карта оформляется для человека из этой категории;
  • цветное фото 3х4 (при необходимости).

Чтобы получить социальную карту, люди, которые имеют льготы, должны приложить документы, подтверждающие это.

Кто имеет право на льготы и какие документы нужны

  • ветераны войны — удостоверение ветерана или пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
  • инвалид войны І-III группы — удостоверение;
  • ликвидаторы и пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС — удостоверение личности, пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • дети войны — пенсионное удостоверение с соответствующей отметкой;
  • ветераны труда — пенсионное удостоверение;
  • пенсионеры, люди с инвалидностью — пенсионное и справку об инвалидности;
  • реабилитированные жертвы советского режима и нацистских преследований;
  • ветераны военной службы и органов внутренних дел — соответствующее удостоверение;
  • многодетные родители — удостоверение родителей многодетной семьи или список многодетных семей, выданный районным структурным подразделением по делам семьи, молодежи и спорта;
  • лица, не имеющие права на пенсию — удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь, или справка о пребывании на учете и получении указанного вида помощи;
  • неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и получают государственную социальную помощь или социальную пенсию;
  • неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, который достиг 80-летнего возраста, и получающим компенсационную выплату — справка о получении компенсационной выплаты;
  • участники боевых действий — соответствующее удостоверение.
