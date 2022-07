Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак будет бороться за кресло премьера

Бывший министр финансов правительства Великобритании Риши Сунак, подавший в отставку на этой неделе, официально объявил, что желает стать преемником Бориса Джонсона в должности лидера Консервативной партии.

Об этом он заявил в трехминутном видео, опубликованном в Twitter.

В своем видеообращении он акцентировал внимание на истории его родителей, эмигрировавших в Великобританию из Индии.

Он заявил, что намерен стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.

Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi

Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022