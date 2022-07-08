Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак будет бороться за кресло премьера

Июль, 08 в 20:05

Бывший министр финансов правительства Великобритании Риши Сунак, подавший в отставку на этой неделе, официально объявил, что желает стать преемником Бориса Джонсона в должности лидера Консервативной партии.

Об этом он заявил в трехминутном видео, опубликованном в Twitter.

В своем видеообращении он акцентировал внимание на истории его родителей, эмигрировавших в Великобританию из Индии.

Сейчас смотрят

– Позвольте мне рассказать вам одну историю… Семья для меня – это все. И моя семья предоставила мне возможности, о которых я только мог мечтать. Но именно Британия – наша страна – дала им и миллионам таких, как они, шанс на лучшее будущее. Я хочу направить эту страну в правильную сторону, – сказал он.

Он заявил, что намерен стать следующим лидером Консервативной партии и премьер-министром.

— Давайте восстановим доверие, отстроим экономику и объединим страну, — подчеркнул Сунак.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister. Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi Sign up https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF — Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022

Сунак ушел в отставку из правительства Джонсона во вторник вечером, заявив, что общество ожидает, что правительство будет работать “надлежащим образом, компетентно и серьезно”.

Его отставка произошла спустя несколько минут после заявления об уходе Саджида Джавида с должности министра здравоохранения. Обе отставки усугубили кризис в британском правительстве, который привел к тому, что в четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что покинет пост лидера тори.

Сунак немедленно начал собирать поддержку от депутатов-тори, среди которых лидер Палаты общин Марк Спенсер, члены британского парламента Марк Харпер и Анджела Ричардсон.

Кроме Сунака, о намерениях бороться за должность лидера консерваторов объявил еще глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тагендгет.