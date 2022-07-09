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Букмекеры назвали нового фаворита на пост премьер-министра Великобритании

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Букмекеры назвали нового фаворита на пост премьер-министра Великобритании

Букмекеры назвали пять фаворитов в гонке за кресло премьер-министра Великобритании.

За прогнозом Oddschecker, больше всего шансов у Риши Сунак. Ему в спину дышат Пенни Мордаунт, Лиз Трасс, Том Тугендхат и Джереми Хант.

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Напомним, что Риши Сунак , Том Тугендхат , Суэлла Браверман и Кеми Баденох подтвердили, что будут баллотироваться, а Саджид Джавид , Грант Шаппс и Джереми Хант говорят, что рассматривают возможность баллотироваться.  Также другими возможными кандидатами являются Пенни Мордаунт и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Стив Бейкер, Майкл Гоув, Доминик Рааб, Джеймс Клеверли и Мэтт Хэнкок исключили себя.

9 июля Бен Уоллес, который является министром обороны Великобритании заявил, что не будет баллотироваться на пост лидера Консервативной партии. Именно он был фаворитом букмекеров на пост преемника Бориса Джонсона.

Источник: BBC

Фото: Depositphotos

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