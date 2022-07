Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не баллотируется на пост лидера Консервативной партии.

Об этом он написал в Twitter.

Уоллес отметил, что это был нелегкий выбор, но он решил сосредоточиться на своей нынешней работе в качестве министра обороны и поддержании безопасности своей страны.

Стоит отметить, что именно Уоллес был фаворитом букмекеров на пост преемника Бориса Джонсона.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2

