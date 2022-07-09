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Бен Уоллес не будет выдвигаться в премьеры Британии

Марта Бондаренко, редактор ленты
Бен Воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не баллотируется на пост лидера Консервативной партии.

Об этом он написал в Twitter.

Уоллес отметил, что это был нелегкий выбор, но он решил сосредоточиться на своей нынешней работе в качестве министра обороны и поддержании безопасности своей страны.

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Стоит отметить, что именно Уоллес был фаворитом букмекеров на пост преемника Бориса Джонсона.

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