Июль, 09 в 15:01

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не баллотируется на пост лидера Консервативной партии.

Об этом он написал в Twitter.

Уоллес отметил, что это был нелегкий выбор, но он решил сосредоточиться на своей нынешней работе в качестве министра обороны и поддержании безопасности своей страны.

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Стоит отметить, что именно Уоллес был фаворитом букмекеров на пост преемника Бориса Джонсона.