Июль, 09 в 14:33

Российская армия перекидывает резервные силы и собирает их возле границ Украины для будущих наступательных операций. Большинство новых пехотных подразделений направляется с бронетранспортерами МТ-ЛБ, снятыми с длительного хранения.

По данным британской разведки, эти бронемашины используются как основной транспорт. Хотя МТ-ЛБ ранее использовались для поддержки с обеих сторон, Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых транспортных задач пехоты. Вероятнее всего, резервы РФ уже заканчиваются.

Бронетранспортеры МТ-ЛБ были разработаны еще в 1950-х годах. Техника имеет ограниченную броню и оснащена только пулеметами для защиты.

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Еще в феврале российские войска использовали БМП-2 с броней до 33 мм, мощными 30-мм пушками и противотанковыми ракетными установками. Несмотря на многочисленные заявления президента РФ Владимира Путина, российская армия начала использовать устаревшую технику.