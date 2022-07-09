Июль, 09 в 13:57

В результате утренних обстрелов российских войск по центральной части Харькова ранены шесть мирных жителей, среди которых 12-летняя девочка. По предварительным данным, вероятнее всего удар нанесли баллистической ракетой Искандер.

Один из снарядов попал в двухэтажное здание, из-за чего он частично разрушен, а также повреждены соседние дома. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 438 УК Украины), за что предусмотрено до 12 лет тюремного заключения. Следователи осматривают места обстрелов.