Ранены шесть человек, разрушены дома: армия РФ ударила Искандерами по Харькову
Фото: Офис генпрокурора
В результате утренних обстрелов российских войск по центральной части Харькова ранены шесть мирных жителей, среди которых 12-летняя девочка. По предварительным данным, вероятнее всего удар нанесли баллистической ракетой Искандер.
Один из снарядов попал в двухэтажное здание, из-за чего он частично разрушен, а также повреждены соседние дома. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (по ч. 1 ст. 438 УК Украины), за что предусмотрено до 12 лет тюремного заключения. Следователи осматривают места обстрелов.
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