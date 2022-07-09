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Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь на общую сумму почти в $368 млн.

Как проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте госсекретарь США Энтони Блинкен, средства будут направлены для поддержки граждан внутри Украины, а также беженцев, вынужденно выехавших за границу из-за полномасштабной войны.

– Наша приверженность народу Украины непреклонна. Соединенные Штаты оказывают дополнительную гуманитарную помощь почти на $368 млн для поддержки людей внутри Украины и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны, которую ведет Россия, — подчеркнул он.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia’s brutal war. Сейчас смотрят — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022

Согласно сообщению на сайте Государственного департамента США, почти $288 млн Украина получит через Госдеп, а более $80 млн – через Агентство США по международному развитию (USAID).

Это дополнительное финансирование будет направлено на обеспечение украинцев продуктами питания, безопасной питьевой водой, денежной помощью, защитой, доступным убежищем, экстренной медицинской помощью и т.д. Кроме того, речь идет о координации с гуманитарными организациями.

– На сегодняшний день более 11 млн человек – более четверти населения Украины – были вынуждены покинуть свои дома из-за неоправданной войны России, а 15,7 млн человек нуждаются в помощи, — отмечается в сообщении Госдепартамента.

В ведомстве уточнили, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму свыше $1,28 млрд.

На выделение дополнительного финансирования уже отреагировали в Офисе президента Украины.

– Госдеп США объявил о выделении почти $368 млн дополнительной гуманитарной помощи для народа Украины. Спасибо нашим союзникам, мы обсуждали важность этого шага. Мы выбираем делать, а не говорить. Движемся к победе, — подчеркнул руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Следует отметить, что накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере около $400 млн. В него входят высокоточные ракетные артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы.

Источник: Госдепартамент США, Энтони Блинкен, Андрей Ермак