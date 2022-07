Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительную гуманитарную помощь на общую сумму почти в $368 млн.

Как проинформировал в своем официальном Twitter-аккаунте госсекретарь США Энтони Блинкен, средства будут направлены для поддержки граждан внутри Украины, а также беженцев, вынужденно выехавших за границу из-за полномасштабной войны.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia’s brutal war.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022