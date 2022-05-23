Поляки должны получить особый правовой статус в Украине, как украинцы в Польше – Зеленский

Май, 22 в 21:19

В воскресенье, 22 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что поляки должны получить особый правовой статус в Украине, как украинцы – в Польше.

– Это был беспрецедентный сигнал уважения и поддержки со стороны польского Сейма, со стороны, прежде всего, польского народа относительно принятия соответствующего закона в момент, когда это очень требовалось украинцам, – подчеркнул Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Глава Украинского государства подчеркнул, что мы должны продемонстрировать зеркальное уважение, а потому призвал Верховную Раду проголосовать уверенным большинством за принятие этого законопроекта.

Зеленский уточнил, что все те права, которые Польша сейчас предоставляет украинцам, будут предоставлены польским гражданам в Украине.

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– Сама идея относительно законопроекта о зеркальном уважении с соседями – такая идея возникла еще у нас, если честно, задолго до войны. Я бы очень хотел, чтобы соответствующие законы, соответствующие договоры были подписаны, или если это нужно – проголосованные или ратифицированные в парламентах соседей Украины. Да, Польша в этом списке сегодня номер один. И я буду делать все, чтобы соответствующие договоры были подписаны со всеми нашими соседями, – добавил президент.

Он отдельно пояснил, что речь, конечно же, не идет о соседях, которые “считают себя не соседями, не друзьями, а хозяевами на нашей земле”.

Анджей Дуда, в свою очередь, поблагодарил Зеленского за такую законодательную инициативу.

– Я хотел бы, чтобы он был только символом. Я верю в это глубоко, что его никогда не используют, этот закон, как используют закон, принятый польским парламентом в отношении беженцев, наших гостей из Украины… Мы хотели создать им наилучшие условия пребывания, – заявил польский президент.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал внесение в ближайшее время в парламент законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Тем временем в Польше 13 марта вступил в силу закон о поддержке граждан Украины, которые прибывают в страну из-за агрессии РФ.

Он регулирует вопросы легальности пребывания украинцев в Польше и предоставления им всесторонней поддержки.