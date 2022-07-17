В ЕС ожидают быстрого решения проблемы экспорта украинского зерна — Боррель

Июль, 17 в 9:18

В Европейском Союзе надеются, что с помощью ООН удастся найти быстрое решение, которое позволит обеспечить экспорт украинского зерна.

Об этом написал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в блоге на сайте Европейской службы внешних действий.

— Что касается вымышленного или реального влияния наших санкций на третьи страны, в частности африканские, которые значительно зависят от российского и украинского зерна и удобрений. Понятно, где заключается ответственность за продовольственный кризис, — отметил он.

По словам Борреля, санкции ЕС не направлены против российского экспорта зерна или удобрений. До сих пор именно российская агрессия и ее блокада в Черном море не позволяют Украине экспортировать зерно.

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Он подчеркнул, что переговоры под эгидой генерального секретаря ООН позволят быстро решить эту проблему.

– Я проинформировал своих африканских коллег, что мы готовы помочь им в преодолении любых осложнений, с которыми они могут столкнуться в связи с нашими санкциями. И в то же время призвал их не позволить обмануть себя ложью и дезинформацией со стороны российских властей по этой теме, — говорит Боррель.

Отметим, что из-за российской агрессии в Украине заблокировано более 20 млн тонн зерна, которое было предназначено для экспорта, в том числе в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

ЕС организовал специальные коридоры на границах с Украиной для вывоза зерна по суше, но это лишь частично облегчает проблему.