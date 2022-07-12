Июль, 12 в 20:35

Война с террористкой Россией стала большим испытанием для украинских аграриев.

Сначала посевную приходилось проводить под ракетными ударами, вплотную к боевым действиям, на заминированных полях. Затем проблемы с горючим. И самая большая – уже 5-й месяц аграрии не могут экспортировать урожай в привычных объемах.

Россия заблокировала все наши морские порты, по которым мы вывозили продовольствие на продажу. И альтернативных путей, как транспортировать наши большие объемы, просто нет. Сейчас экспорт более или менее налажен – через речные порты, железную дорогу и автомобильный транспорт.

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За июнь удалось вывезти 2,17 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных. И это уже огромный успех, потому что в марте мы транспортировали за границу всего 200 тыс. тонн.

До полномасштабной войны по морю мы вывозили 5 млн тонн ежемесячно. И наверстать эти цифры без разблокирования Россией портов мы никак не сможем.

Зачем вывозить

Нам бы себя прокормить – так в первые дни войны подумали и наши чиновники, запретили экспорт овса, пшена, ржи, сахара, ограничили лицензированием экспорт пшеницы, кукурузы и растительного масла. Но впоследствии правительство решение начало отменять, экспорт упомянутого продовольствия разрешили.

А все потому, что у нас избыток этих культур — Украина в разы больше выращивает, чем потребляет на внутреннем рынке.

По данным Украинской зерновой ассоциации, в этом году даже несмотря на то, что многие гектары полей мы не засеяли, сможем собрать около 69,4 млн тонн зерновых и масличных культур. При том, что внутренний рынок Украины потребляет около 30 млн тонн ежегодно.

— Урожай пшеницы в Украине в этом году можем ожидать на уровне 20,8 млн тонн, несмотря на существенно более низкий показатель, чем в прошлом году (33 млн тонн). Однако этот объем втрое больше, чем Украина потребляет пшеницы в год. При этом переходные запасы пшеницы прошлого урожая составляют более 10 млн тонн, – успокаивают граждан в Украинской зерновой ассоциации.

Излишек нам и нужно экспортировать, ведь это валюта в госбюджет и заработок украинских аграриев, тоже в свою очередь уплачивающих налоги и обеспечивающих тысячи рабочих мест.

В прошлом году валютная выручка от экспорта только зерна достигла $12,5 млрд, в страны-партнеры мы отгрузили 51,2 млн тонн. Сейчас из-за заблокированных Россией портов наше государство и фермеры теряют эти деньги.

До сих пор мы не успели вывезти урожай прошлого года – на элеваторах и в хранилищах лежат более 20 млн тонн сельскохозяйственной продукции, которые были предусмотрены для экспорта. Инфраструктуры для продолжительного хранения у нас нет. Так что это зерно может просто сгнить.

А сейчас аграрии уже начали активно убирать новый урожай – и куда же его девать, когда элеваторы заполнены старым.

— Когда урожай есть, но продать его нельзя, аграрии будут банкротиться и не смогут засеять поля в следующем году. В этом случае Украина потеряет доходы от экспорта зерна, поступления в бюджет и получит значительное падение экономики. Сегодня отечественные аграрии уже вынуждены продавать зерно в убыток – с дисконтом более 50% себестоимости, – отмечает Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации.

Как экспортируем без выходов к морю

Сейчас Украина задействовала три пути – речной транспорт через порты на Дунае, который взял на себя треть перевозок, железная дорога, ныне перевозящая половину агропродукции, и автомобильный транспорт.

Пути, которые раньше были мало привлечены в экспорте таких объемов, сейчас используют по полной, и они перегружены. Благодаря освобождению от оккупантов острова Змеиный гражданские суда с агропродукцией теперь могут следовать через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Накануне первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.

Но это все равно не влияет на ситуацию, сейчас мы почти достигли своего максимума по логистическим мощностям. Еще немного объемы можно увеличить, говорят аграрии, если Укрзализныця хотя бы временно, но увеличила объемы транспортировки продовольствия за счет уменьшения темпов вывоза руды и металлов, тоже сейчас экспортирующих вагонами.

– По статистике, сельхозпродукции мы вывозим по железной дороге при всех возможностях только 21%, а 62% задействованы под вывоз металлургии и руды. Мир кричит о кризисе и голоде, а мы поставляем на европейские рынки руду. Зерновых вывозится сейчас около 800 тыс. тонн, хотя бы еще один миллион можно было бы направить для вывоза зерновых. И мы этот вопрос подняли перед премьером, перед профильными министрами, я думаю, это дополнительный инструмент, который мог бы усилить наш экспортный потенциал, – отмечает Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

В Укрзализныце уверяют, сейчас делают максимум, чтобы нарастить объемы и вывезти больше продовольствия. Увеличивать или уменьшать объем транспортировки той или иной продукции – это вопрос к государству, ведь в таком случае нужно вводить государственное регулирование.

Сейчас проблема в том, что европейская инфраструктура была не готова к таким объемам. А также в разнице путей – у нас они широкие, в Европе узкие. Сейчас в украинских вагонах зерно доезжает до границы, а дальше его перегружают в европейские.

– Укрзализныця готова в разы больше подвозить грузов к границе, но проблема возникает с той стороны границы. У наших партнеров недостаточно ни вагонного парка, ни локомотивного. Мы будем максимально задействовать все пограничные переходы, сейчас из 13 только половина работают на полную мощность, остальные имеют потенциал. Мы надеемся претворить его в жизнь, – убеждает Валерий Ткачев, заместитель директора департамента коммерческой работы АО Укрзализныця.

Относительно пути – у нас сейчас уже есть небольшие участки европейского пути, которые соединены с нашим широким. По словам Ткачева, там активно строятся терминалы перегрузки, и чем больше будет таких участков, тем больше грузов мы сможем переправлять к границе.

Укрзализныця имеет несколько инвестиционных проектов по продлению европути вглубь нашей страны, убеждает представитель УЗ.

Удастся ли миру договориться с террористкой-Россией

ООН и Турция с начала лета пытаются договориться с Россией о разблокировании морских портов Украины во избежание угрозы голода в мире и возобновить нормальный экспорт украинского продовольствия. До сих пор прогресса в переговорах не было.

Завтра, 13 июля, в Стамбуле состоится встреча военных делегаций Турции, Украины и России, а также делегации ООН по экспорту украинского зерна по Черному морю, об этом сообщил министр обороны Турции. Это первая встреча с участием украинской стороны.

Между тем и аграрии, и экономисты уверены, что если бы не прошли переговоры, Россия-агрессорка в любой момент может сорвать договоренности. В Черном море остаются российские корабли с почти полсотней ракет наготове. И даже если порты разблокируют, ради безопасности Украина нуждается в тяжелом противокорабельном вооружении, чтобы начать экспорт по морю.