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В Евросоюзе стартуют переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Юлия Соколова, редактор ленты
В Евросоюзе стартуют переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Европейский Союз начинает переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении этих стран в состав ЕС.

Об этом объявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьером Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевски, которые прибыли в Брюссель.

Она назвала начало переговоров “историческим моментом”.

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– Какой исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония открывают переговоры о вступлении в Европейский Союз… Это ваш успех и успех ваших граждан. Вы и ваши граждане так тяжело работали, чтобы попасть сюда. Вы продемонстрировали такую непреклонную преданность нашим ценностям. Вы продемонстрировали стойкость. Вы сохранили веру в процесс вступления. Вы укрепили верховенство права. Вы боролись с коррупцией. У вас есть свободные СМИ. У вас есть гражданские общества.

Вы провели бесчисленное количество реформ и модернизировали свои экономики. Вы внесли все эти изменения не только потому, что они были необходимы на вашем пути в Евросоюз, но прежде всего потому, что они полезны вашим странам. И они уже обеспечивают лучшее качество жизни для ваших людей, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия поддерживала Албанию и Северную Македонию на пути в ЕС и продолжит это делать.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в дальнейшем процесс будет проходить по следующим трем направлениям:

• С сегодняшнего дня Еврокомиссия, переговорные группы из Албании и Северной Македонии приступят к работе. Она, в частности, касается правовой системы ЕС, что позволит этим двум странам ознакомиться с правами и обязанностями Евросоюза.

• Будет происходить дальнейшее сближение Албании и Северной Македонии в ключевых сферах.

• Ожидается приток инвестиций, будут улучшены торговые связи между ЕС и указанными двумя государствами.

– Будет происходить тесное сотрудничество в ключевых областях, таких как, например, энергетика или транспорт. Вы максимизируете использование и влияние финансирования ЕС. Это значит новые рабочие места, новые возможности бизнеса. Это то, чего ваши граждане так долго ждали и так упорно работали, и это то, чего они заслуживают, – объяснила глава Еврокомиссии.

Димитар Ковачевски, в свою очередь, написал в Twitter, что Северная Македония после 17 лет ожидания наконец-то начинает переговоры о вступлении в Евросоюз.

– Мы открываем новые перспективы для государства и граждан и медленно, но уверенно входим в большую европейскую семью, – отметил он.

Накануне Петр Фиала, премьер-министр Чехии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, сообщил, что Совет ЕС согласился начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в состав Евросоюза

– Совет ЕС под председательством Чехии только что согласился открыть переговоры о вступлении  Албании и Северной Македонии. Мы сделали еще один важный шаг к сближению Западных Балкан с ЕС, – подчеркнул Фиала в своем Twitter.

Следует отметить, что Албания подала заявку на членство в Евросоюзе 28 апреля 2009 года. А с июня 2014 года эта страна является официальным кандидатом на вступление.

Северная Македония подала заявку на вступление в ЕС в 2004 году, а в следующем году стала кандидатом.

Как известно, 23 июня в Брюсселе все страны-члены Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что перед началом переговоров о членстве наше государство должно выполнить “домашнее задание” (в общей сложности определены семь блоков вопросов).

Фото: Урсула фон дер Ляйен

Источник: Еврокомиссия
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