Июль, 19 в 13:17

Европейский Союз начинает переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении этих стран в состав ЕС.

Об этом объявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьером Албании Эди Рамой и главой правительства Северной Македонии Димитаром Ковачевски, которые прибыли в Брюссель.

Она назвала начало переговоров “историческим моментом”.

Сейчас смотрят

– Какой исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония открывают переговоры о вступлении в Европейский Союз… Это ваш успех и успех ваших граждан. Вы и ваши граждане так тяжело работали, чтобы попасть сюда. Вы продемонстрировали такую непреклонную преданность нашим ценностям. Вы продемонстрировали стойкость. Вы сохранили веру в процесс вступления. Вы укрепили верховенство права. Вы боролись с коррупцией. У вас есть свободные СМИ. У вас есть гражданские общества. Вы провели бесчисленное количество реформ и модернизировали свои экономики. Вы внесли все эти изменения не только потому, что они были необходимы на вашем пути в Евросоюз, но прежде всего потому, что они полезны вашим странам. И они уже обеспечивают лучшее качество жизни для ваших людей, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия поддерживала Албанию и Северную Македонию на пути в ЕС и продолжит это делать.

Dear @ediramaal and @DKovachevski, you have shown patience, vision and leadership. And you have proven time and again your attachment to European values, as friends and reliable partners. We will all stand to gain, when one day we welcome ???????????????? in the EU. pic.twitter.com/l79zrbIeRy — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2022

По словам Урсулы фон дер Ляйен, в дальнейшем процесс будет проходить по следующим трем направлениям:

• С сегодняшнего дня Еврокомиссия, переговорные группы из Албании и Северной Македонии приступят к работе. Она, в частности, касается правовой системы ЕС, что позволит этим двум странам ознакомиться с правами и обязанностями Евросоюза.

• Будет происходить дальнейшее сближение Албании и Северной Македонии в ключевых сферах.

• Ожидается приток инвестиций, будут улучшены торговые связи между ЕС и указанными двумя государствами.

– Будет происходить тесное сотрудничество в ключевых областях, таких как, например, энергетика или транспорт. Вы максимизируете использование и влияние финансирования ЕС. Это значит новые рабочие места, новые возможности бизнеса. Это то, чего ваши граждане так долго ждали и так упорно работали, и это то, чего они заслуживают, – объяснила глава Еврокомиссии.

???????????????? Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU. This historic moment is your success. The result of your hard work. The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

https://t.co/pwPF51Bs17 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2022

Димитар Ковачевски, в свою очередь, написал в Twitter, что Северная Македония после 17 лет ожидания наконец-то начинает переговоры о вступлении в Евросоюз.

– Мы открываем новые перспективы для государства и граждан и медленно, но уверенно входим в большую европейскую семью, – отметил он.

Денес конечно, по 17 години чекање ги отпочнуваме преговорите. Отвораме нови перспективи за државата и за граѓаните и полека но сигурно се приклучуваме кон големото европско семејство. Искрено се радувам, заедно со граѓаните на ова денешно добредојде од Европската Унија. pic.twitter.com/0hbs6MNeVs — Dimitar Kovachevski (@DKovachevski) July 19, 2022

Накануне Петр Фиала, премьер-министр Чехии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, сообщил, что Совет ЕС согласился начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в состав Евросоюза

– Совет ЕС под председательством Чехии только что согласился открыть переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии. Мы сделали еще один важный шаг к сближению Западных Балкан с ЕС, – подчеркнул Фиала в своем Twitter.

The @EUCouncil led by @EU2022_CZ has just agreed to open accession talks with Albania and North Macedonia! We have taken another important step towards bringing the Western Balkans closer to the EU. It’s a great success of our Presidency. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 18, 2022

Следует отметить, что Албания подала заявку на членство в Евросоюзе 28 апреля 2009 года. А с июня 2014 года эта страна является официальным кандидатом на вступление.

Северная Македония подала заявку на вступление в ЕС в 2004 году, а в следующем году стала кандидатом.

Как известно, 23 июня в Брюсселе все страны-члены Евросоюза поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что перед началом переговоров о членстве наше государство должно выполнить “домашнее задание” (в общей сложности определены семь блоков вопросов).

Фото: Урсула фон дер Ляйен