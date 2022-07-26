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Российский Газпром заявил об уменьшении поставок газа через CП-1

Юля Захарченко, редактор ленты
газпром
Фото: Depositphotos

Российская газодобывающая и газораспределительная корпорация Газпром остановит эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции Портова.

Суточная производительность упадет вдвое – примерно до 33 млн куб. м. Это около 20% пропускной способности трубопровода. Прокачка топлива через газопровод Северный поток-1 сократится до 1/5 от общей мощности.

Германия не видит никаких причин такого решения. По данным Министерства экономики ФРГ, технических причин для сокращения поставок нет.

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Газопровод Северный поток-1 возобновил работу на прошлой неделе после десятидневного перерыва на техническое обслуживание, но Европейская комиссия предупредила, что Россия может полностью прекратить подачу газа. В ЕС подчеркнули, что готовятся к зиме без российского газа.

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