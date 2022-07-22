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Факты / Происшествия

Директор спецмагазина хотел заработать 8 млн грн на амуниции для Нацгвардии – СБУ

Валентина Летяк, редактор ленты
Амуніція для Нацгвардії
Фото: СБУ

В Киеве директор сети оружейных магазинов вместе с руководителем столичной коммерческой структуры пытались нелегально продать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 млн грн, которые были завезены и оформлены на таможне как гуманитарная помощь для одного из подразделений Национальной гвардии.

После оформления злоумышленники завозили продукцию на свои склады и продавали через подконтрольную торговую сеть. Однако их намерения раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины.

В офисах и на складах во время обысков изъяли 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию, подготовленных к сбыту.

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Там также изъяли военное снаряжение, которое передадут украинским защитникам.

Амуніція для Нацгвардії
Амуніція для Нацгвардії
Амуніція для Нацгвардії
Амуніція для Нацгвардії
Амуніція для Нацгвардії
Амуніція для Нацгвардії
Директор спецмагазина хотел заработать 8 млн грн на амуниции для Нацгвардии – СБУ / 3 фотографии

Организаторам сделки сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: СБУ
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