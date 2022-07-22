Июль, 22 в 11:07

В Киеве директор сети оружейных магазинов вместе с руководителем столичной коммерческой структуры пытались нелегально продать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 млн грн, которые были завезены и оформлены на таможне как гуманитарная помощь для одного из подразделений Национальной гвардии.

После оформления злоумышленники завозили продукцию на свои склады и продавали через подконтрольную торговую сеть. Однако их намерения раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины.

В офисах и на складах во время обысков изъяли 120 тыс. незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию, подготовленных к сбыту.

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Там также изъяли военное снаряжение, которое передадут украинским защитникам.

Директор спецмагазина хотел заработать 8 млн грн на амуниции для Нацгвардии – СБУ / 3 фотографии

Организаторам сделки сообщено о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.