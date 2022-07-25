Июль, 25 в 9:36

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал волну возмущения своей речью, в которой выступил против “смешивания” европейских и неевропейских рас.

– Мы (венгры, – Ред.) не являемся смешанной расой. И мы не хотим становиться смешанной расой, – сказал Орбан.

Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, якобы “больше не нации”.

На такие слова сразу отреагировали оппозиционные партии и европейские политики. Так, депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum Каталин Чех сказала, что была поражена речью премьер-министра.

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– Его заявления напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают настоящее лицо режима, – отметила она.

Также Чех обратилась к представителям смешанных рас в Венгрии:

— Цвет вашей кожи может быть другим, вы можете происходить из Европы или из других стран, но вы одни из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее.

Minden “kevert fajú” embernek Magyarországon, bármit is jelentsen ez az értelmetlen rasszista kirohanás: lehet más a bőrszínetek, jöhettek Európából vagy azon túlról— közénk tartoztok, büszkék vagyunk rátok. A sokszínűség erősíti a nemzetet, nem gyengíti. — Katalin Cseh (@katka_cseh) July 23, 2022

Румынский евродепутат Алин Митуца также возмутился речью Орбана:

— Говорить о расовой или этнической “чистоте”, особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчиво и опасно. Господин Орбан, мы все имеем смешанное расовое и культурное происхождение. Это одна из замечательных черт европейцев, — написал он в Twitter.

Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban. Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5 — Alin Mituta (@AlinMituta) July 23, 2022

К слову, заявление о “смешивании рас” Виктор Орбан сделал во время показательной ежегодной речи в Беиэле-Тушнад в Румынии, где он ранее выступал с основными политическими идеями.