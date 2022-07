Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал волну возмущения своей речью, в которой выступил против “смешивания” европейских и неевропейских рас.

Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, якобы “больше не нации”.

На такие слова сразу отреагировали оппозиционные партии и европейские политики. Так, депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum Каталин Чех сказала, что была поражена речью премьер-министра.

Также Чех обратилась к представителям смешанных рас в Венгрии:

Румынский евродепутат Алин Митуца также возмутился речью Орбана:

Speaking about race or ethnic “purity” especially in such a mixed region such as Central&Eastern Europe is purely delusional & dangerous. And so is Mr Orban.

Breaking news, Mr Orban, we ALL have mixed race&cultural origins. This is one of the great featured of being Europeans. https://t.co/c357F8HEU5

— Alin Mituta (@AlinMituta) July 23, 2022