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Выступил против “смешивания” рас: премьер Венгрии Орбан попал в скандал

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал волну возмущения своей речью, в которой выступил против “смешивания” европейских и неевропейских рас.

– Мы (венгры, – Ред.) не являемся смешанной расой. И мы не хотим становиться смешанной расой, – сказал Орбан.

Он добавил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, якобы “больше не нации”.

На такие слова сразу отреагировали оппозиционные партии и европейские политики. Так, депутат Европарламента от оппозиционной партии Momentum Каталин Чех сказала, что была поражена речью премьер-министра.

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– Его заявления напоминают время, которое, я думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают настоящее лицо режима, – отметила она.

Также Чех обратилась к представителям смешанных рас в Венгрии:

— Цвет вашей кожи может быть другим, вы можете происходить из Европы или из других стран, но вы одни из нас, и мы гордимся вами. Разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее.

Румынский евродепутат Алин Митуца также возмутился речью Орбана:

— Говорить о расовой или этнической “чистоте”, особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчиво и опасно.

Господин Орбан, мы все имеем смешанное расовое и культурное происхождение. Это одна из замечательных черт европейцев, — написал он в Twitter.

К слову, заявление о “смешивании рас” Виктор Орбан сделал во время показательной ежегодной речи в Беиэле-Тушнад в Румынии, где он ранее выступал с основными политическими идеями.

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Источник: The Guardian
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