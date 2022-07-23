Нельзя закрывать глаза на преступления РФ: МИД о заявлении Орбана по поводу “неэффективных санкций”

Июль, 23 в 16:59

Спикер МИД Олег Николенко ответил на заявления премьер-министра Венгрии о “неэффективности санкций против РФ”.

— На второй день после визита министра иностранных дел Венгрии в Москву, где он просил увеличить объемы поставок российского газа, премьер-министр Виктор Орбан возобновил риторику о неэффективности санкций ЕС против РФ, – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, он отметил, что “санкции эффективны, они существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины”.

– Предоставление Украине оружия спасает жизнь украинцев. Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы бешеные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить, – добавил Николенко.

По его мнению, Европа оказалась в экономическом кризисе не из-за санкций, а из-за гибридной войны России.

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– РФ наносит удары по Украине крылатыми ракетами, а по Европе – заоблачными ценами на газ. Это все — элементы одного российского плана, цель которого подорвать мир и благосостояние в европейских странах. Закрывая глаза на преступления России в Украине, мир в Европе не восстановить, – сообщил он.

Советник МИД заявил, что не стоит надеяться, что уступки или удобрения будут побуждать Россию унять свои агрессивные аппетиты. А “без мира и стабильности в Украине не будет мира и стабильности ни в Венгрии, ни в Европе в целом”.

Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, поскольку санкции против Москвы не сработали.

Источник: Олег Николенко

Фото: Depositphotos