Украина обратится к США с просьбой предоставить “газовый ленд-лиз”

Июль, 26 в 17:41

Правительство приняло обращение к США о предоставлении “газового ленд-лиза” для стабильного прохождения отопительного сезона. Украина готовится к сложнейшей зиме и пытается найти все возможные средства, чтобы быть готовой к любому развитию ситуации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, поддержка союзников помогает удерживать экономику Украины на стабильном уровне.

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– Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается. И в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям. Бесспорно, поддержка союзников сегодня — один из двух основных столпов экономической стабильности Украины. Второй ключевой элемент – это работающая экономика, — убежден он.

Он отметил, что Европейский инвестиционный банк согласовал выделение Украине €1,6 млрд, из которых €1 млрд уже планируют предоставить. Эти средства направят на подготовку к отопительному сезону, восстановление поврежденных объектов поставки электричества, воды и тепла.