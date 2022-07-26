Июль, 26 в 12:00

Страны-члены Евросоюза согласовали экстренный план по сокращению потребления газа, который должен смягчить последствия возможного полного прекращения импорта голубого топлива из России.

Об этом, в частности, сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на данные информационного агентства DPA.

Как известно, Москва целенаправленно использует свои газовые запасы для шантажа и давления на Европу, особенно после начала полномасштабной войны в Украине. В связи с этим Евросоюз наработал чрезвычайный план, опасаясь полного прекращения Россией поставок природного газа во время отопительного сезона.

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По данным СМИ, он предусматривает добровольное сокращение государствами-членами ЕС потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по апрель 2023 года. Именно такую схему рекомендовала Европейская комиссия, сообщает DPA со ссылкой на дипломатов.

В согласованном плане предусмотрена возможность инициирования сигнала тревоги ЕС в случае серьезных перебоев со снабжением, а также обязательные цели экономии газа.

В то же время, государства Евросоюза согласовали смягченную версию плана по сравнению с той, которую предлагала Еврокомиссия. Речь идет о ряде исключений для стран-членов, не подключенных к газовым сетям ЕС: Мальты, Кипра и Ирландии. Согласно плану, эти государства не будут обязаны экономить газ до тех пор, пока они не подключены к газовой сети другой страны-члена ЕС.

Кроме того, обязанность экономить голубое топливо могут ослаблять при определенных обстоятельствах: например, в случае заполнения газовых хранилищ, дефицита электроэнергии, а также промышленного использования газа в качестве сырья.

От обязательной экономии газа могут освободить некоторые отрасли, например, металлургию и химическую промышленность. Кроме того, при согласовании плана члены ЕС отказались от нормы по предоставлению Еврокомиссии полномочий налагать обязательные газовые ограничения на страны без их согласия.

Предложение Еврокомиссии относительно обязательных целевых показателей сбережения газа потребует одобрения 15 из 27 стран-членов ЕС. Вместе они должны составлять не менее 65% от общей численности населения Европейского Союза.

По информации дипломатических источников, во вторник, 26 июля, в Брюсселе планируется официально утвердить согласованную версию плана на встрече министров энергетики государств Евросоюза. Как отмечают СМИ, вероятно, для одобрения хватит голосов, поскольку в план внесли исключения и смягчение правил.

В то же время, существует риск, что из-за ослабления условий страны ЕС не смогут достичь главной цели: экономии 45 млрд кубометров природного газа, необходимого для того, чтобы пережить зиму в случае прекращения поставок от российского Газпрома.

На днях российский газовый монополист Газпром объявил об уменьшении поставок газа через Северный поток-1 – до около 20% от пропускной способности трубопровода.

Ранее Газпром прекратил поставки на 10 дней якобы из-за планово-технического обслуживания. 21 июля поставки голубого топлива возобновили, однако всего на 40% от проектной мощности.