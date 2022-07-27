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Когда Украина может получить системы ПВО IRIS-T от Германии – объяснение Бербок

Юля Захарченко, редактор ленты
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Германия сможет предоставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T в конце августа или в сентябре 2022 года. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

– Мы также доставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Я надеюсь, что в концу лета, в начале сентября, – отметила Бербок.

По словам главы МИД Германии, системы находятся на завершающей стадии производства. ФРГ пришлось договариваться с другой страной, чтобы ПВО IRIS-T уехали в Украину.

– Я очень надеюсь, что мы сможем предоставить большее количество систем IRIS-Т, – заявила глава МИД Германии.

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ФРГ планирует передать Украине современные системы противовоздушной обороны.

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Источник: Радио Свобода
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