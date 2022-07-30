Июль, 30 в 13:08

В субботу, 30 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше подорожал бензин марки А-98. В то же время, немного снизилась стоимость автогаза.

Так, литр бензина А-98 сегодня продается по средней цене 7,77 злотых (59,96 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 30 июля). Днем ранее это горючее стоило 7,72 злотых/литр.

В то же время, не изменилась средняя стоимость бензина марки А-95: как и накануне литр стоит 7,18 злотых (55,4 грн).

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Несколько дешевле сегодня можно приобрести дизельное топливо – в среднем за 7,48 злотых за литр (57,7 грн) по сравнению с 7,49 злотых/литр в пятницу.

Средняя стоимость премиального дизеля за сутки не изменилась и составляет 7,69 злотых за литр (59,3 грн).

Немного снизились средние цены на автогаз (LPG) – до 3,27 злотых за литр (25,2 грн) с 3,28 злотых/литр накануне.

Средние цены на горючее в Польше варьируются в зависимости от воеводства. В частности, бензин А-95 дешевле всего можно приобрести в Варминско-Мазурском воеводстве (6,72 злотых/литр, или 51,9 грн). Дороже всего это горючее стоит в Куявско-Поморском воеводстве (7,38 злотых/литр, или 56,95 грн).

Стоимость бензина А-98 варьируется от 7,08 злотых за литр (54,6 грн) в Куявско-Поморском воеводстве до 7,98 злотых/литр (61,6 грн) в Опольском воеводстве.

Дизельное топливо меньше всего стоит в Свентокшиском воеводстве (7,32 злотых/литр, или 56,5 грн), а больше всего – в Любушском воеводстве (7,67 злотых/литр, или 59,2 грн).

Сколько стоит топливо в Украине

Цены на бензин и дизтопливо в Украине в течение последней недели почти не менялись. В то же время, стоимость автогаза уменьшилась за пять дней на 1 грн.

В частности, средняя стоимость бензина А-95 стартует от 49,50 грн за литр, А-92 можно приобрести минимум за 49 грн за литр.

Цены на дизтопливо варьируются от 54 до 57,90 грн/литр. Стоимость автогаза упала до 29,3 грн за литр.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl