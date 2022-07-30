Июль, 30 в 12:31

Цены на топливо на заправках могут снизиться на 1-2 грн. Такой прогноз сделал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Он говорит, что, несмотря на подорожание доллара на 25%, цены на АЗС удалось удержать. Прежде всего благодаря тому, что операторы планировали их существенное снижение уже вскоре – на 8-10 грн.

Но повлиял также другой фактор – падение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Уже в скором времени это позволит даже снизить цены на наших АЗС.

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— В июле средняя цена мировая ниже на 20%, чем в июне, и, конечно, это дополнительный буфер, чтобы та стабильность цен, которая есть, сохранялась в дальнейшем. В розничной сети есть потенциал к снижению цен, особенно по дизелю, я думаю, на гривну-две в ближайшие недели мы увидим падение, — объясняет эксперт.

По словам Серия Куюна, будет способствовать снижению цен и большая конкуренция между сетями.

– Мы видим, что на рынке очень много топлива, особенно дизтоплива, сжиженного газа. Поскольку рынок сильно сузился, по нашим оценкам, по сравнению с довоенным периодом потребление упало на 40-50%. Борьба за клиента будет очень жесткой и ценовой фактор будет очень важным. Компании постараются привлекать клиентов с помощью цен. Поэтому некоторые сети, особенно более слабые, региональные, одиночные станции, будут пытаться снижать цены для того, чтобы привлечь больше клиентов, — прогнозирует он.

Сергей Куюн говорит, что это уже заметно со сжиженным газом. Его поставки профицитные, и в результате конкуренции он дешевеет:

— Мы видим, что каждый день падает цена на 5-10 копеек, особенно в минимальном ценовом сегменте, — добавляет он.

По мнению эксперта, изменить тенденцию может разве что повышение мировых цен на нефть и нефтепродукты.