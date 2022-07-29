Июль, 29 в 16:57

В пятницу, 29 июля, на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше снизились цены почти на все виды горючего.

В частности, продолжил дешеветь бензин. За литр горючего марки А-95 нужно в среднем заплатить 7,18 злотых (это 55,4 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 29 июля). Накануне бензин продавали по цене 7,21 злотых за литр.

Средняя стоимость бензина марки А-98 снизилась до 7,72 злотых/литр (59,6 грн) с 7,74 злотых за литр днем ранее.

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Литр дизельного топлива наоборот немного подорожал – до 7,49 злотых (57,8 грн). Накануне средняя стоимость дизтоплива составила 7,48 злотых/литр.

В то же время подешевел премиальный дизель – до 7,69 злотых за литр (59,3 грн) по сравнению с 7,72 злотых/литр накануне.

Снизились средние цены и на автогаз (LPG): сегодня литр продают по цене 3,28 злотых (25,3 грн). В четверг это горючее стоило 3,30 злотых/литр.

Стоимость горючего варьируется в разных воеводствах Польши. В частности, цены на бензин А-95 колеблются от 6,63 злотых за литр (51,2 грн) в Варминско-Мазурском воеводстве до 7,34 злотых/литр (56,6 грн) в Куявско-Поморском и Люблинском воеводствах.

Средняя стоимость бензина А-98 самая низкая в Великопольском воеводстве (7,40 злотых/литр или 57,1 грн), самая высокая – в Опольском воеводстве (7,98 злотых/литр или 61,6 грн).

Дизтопливо меньше всего стоит в Великопольском воеводстве (в среднем 7,36 злотых/литр, или 56,8 грн), а больше всего – в Варминско-Мазурском воеводстве (7,60 злотых за литр, или 58,6 грн).

Цены на АЗС в Украине

Цены на топливо в Украине в преддверии выходных изменились. В частности, бензин категории А-95+ подорожал на 34 копейки и в среднем стоит 52,34 грн/л.

Стоимость бензина А-95 составляет в среднем 50,51 грн/л. А цены на бензин А-92 подскочили на 11 копеек – до 49,55 грн/л.

Средняя цена дизтоплива составляет 55,36 грн/л. А цены на автогаз упали на 51 копейку и составляют в среднем 29,4 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl