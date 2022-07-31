Июль, 31 в 15:53

В последний день июля на автозаправочных станциях (АЗС) в Польше снизились цены почти на все виды горючего.

В частности, бензин марки А-95 сегодня в среднем стоит 7,16 злотых за литр (это 55,3 грн по курсу Национального банка по состоянию на 31 июля). Накануне водители покупали это топливо по цене 7,18 злотых/литр.

Подешевел и бензин марки А-98 – до 7,75 злотых за литр (59,8 грн) по сравнению с 7,77 злотых/литр днем ранее.

Сейчас смотрят

Средняя стоимость литра дизтоплива снизилась до 7,46 злотых (57,6 грн) с 7,48 злотых в субботу.

В то же время, несколько подорожал премиальный дизель – до 7,71 злотых/литр (59,5 грн). Накануне это горючее продавали на польских АЗС по средней цене 7,69 злотых за литр.

Средняя цена литра автогаза (LPG) составляет 3,26 злотых (25,2 грн). Это немного дешевле, чем в субботу (было 3,27 злотых/литр).

Средняя стоимость горючего в Польше несколько колеблется в зависимости от воеводства. Например, цены на бензин А-95 варьируются от 6,67 злотых/литр (51,5 грн) в Варминско-Мазурском воеводстве до 7,50 злотых/литр (57,9 грн) в Куявско-Поморском воеводстве.

Бензин А-98 меньше всего стоит в Нижнесилезском воеводстве (6,94 злотых за литр, или 53,6 грн), а больше всего – в Лодзинском воеводстве (7,94 злотых/литр, или 61,3 грн).

Средние цены на дизтопливо самые низкие в Великопольском воеводстве (7,35 злотых/литр или 56,7 грн), а самые высокие – в Опольском воеводстве (7,64 злотых/литр или 58,96 грн).

Стоимость топлива в Украине

Цены на горючее в Украине 31 июля почти не изменились. В частности, бензин категории А-95+ в среднем можно приобрести на АЗС за 52 грн/л.

Стоимость бензина А-95 снизилась на одну копейку и теперь составляет 50,49 грн/л. Средняя цена на бензин А-92 осталась без изменений (49,65 грн/л).

Литр дизтоплива в среднем стоит 55,36 грн/л. В то же время, автогаз в Украине подешевел на 14 копеек и теперь в среднем стоит 29,20 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl